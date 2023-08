Maria Menounos réfléchit à la bataille contre le cancer et aux problèmes de santé: « Je prie pour que tout cela soit derrière nous »

Maria Menounos exprime sa gratitude pour la vie après avoir surmonté un certain nombre de moments difficiles au cours des dernières années.

La personnalité de la télévision de 45 ans avait précédemment révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 2 en janvier et qu’elle avait subi une opération chirurgicale réussie le mois suivant. Au moment de son diagnostic, Menounos et son mari, Keven Undergaro, étaient attend son premier enfant fille Athéna, par mère porteuse.

Jeudi, la native du Massachusetts s’est rendue sur Instagram pour réfléchir à son parcours de santé et à la joie de devenir mère pour la première fois.

« Salut les amis ! La maternité se passe bien. Athéna est un ange. Elle dort actuellement sur moi alors que nous avons un peu de lumière le matin. Je suis tellement amoureux que c’est fou », a écrit Menounos dans la légende d’une photo qui la montrait rayonnante alors qu’elle était vêtue dans un T-shirt arborant l’inscription «Mère» et tenant sa fille de 6 semaines.

Elle a poursuivi : « Merci à vous tous pour l’amour. Je repense aux 6 dernières années, ça a été un peu fou. Maman a une tumeur au cerveau, puis moi, deux opérations au cerveau plus tard, puis mes deux parents sont hospitalisés pour covid , puis j’ai perdu ma mère, puis on m’a diagnostiqué un diabète de type 1, puis une tumeur neuro-endocrinienne sur mon pancréas… d’autres trucs dingues entre les deux. »

« Kev dit que je roule peut-être bien (sic) avec les coups de poing et que je devrais m’asseoir et le reconnaître davantage – peut-être qu’à un moment donné, je creuserai plus profondément », a ajouté Menounos.

« En ce moment, juste cette liste me rend si reconnaissante d’être en vie et d’avoir prospéré. D’être ici pour profiter de cette belle petite fille. Merci mon Dieu ! Merci St Nectarios et Panagia. Je prie pour que tout cela soit derrière nous et seulement génial jours à venir ! »

En mai, Menounos a rendu public son diagnostic de cancer et a déclaré qu’elle avait subi une opération réussie pour retirer la tumeur de 3,9 cm ainsi qu’une partie de son pancréas, sa rate, un gros fibrome et 17 ganglions lymphatiques.

Le mois dernier, Menounos a révélé que les médecins avaient initialement manqué une tumeur lors d’un scanner, ce qui l’avait amenée à doubler de taille avant qu’elle ne soit diagnostiquée.

Lors d’une apparition dans « Not Skinny But Not Fat », l’animatrice de télévision s’est souvenue d’avoir reçu une IRM du corps entier en janvier, ce qui a conduit à son diagnostic de cancer.

« Quand ils ont trouvé la tumeur à l’IRM, j’ai dit: » Pouvons-nous revenir en arrière et obtenir les dossiers et regarder le scanner de novembre? Je parie qu’il était là « », a-t-elle déclaré à l’animatrice Amanda Hirsch. « Et ça l’était. À ce moment-là, c’était deux centimètres, et au moment où ils l’ont trouvé, c’était presque quatre centimètres. Il avait doublé de taille en deux mois. »

Menounos se souvient de la peur et de la dévastation qu’elle a ressenties après avoir reçu son diagnostic avant la naissance de son premier enfant. La lauréate du Daytime Emmy Award avait lutté contre l’infertilité pendant 10 ans, subissant trois cycles de fécondation in vitro (FIV) avant qu’elle et Undergaro ne décident d’avoir un enfant par maternité de substitution.

« J’étais juste foutue », a-t-elle dit après avoir reçu le diagnostic avant la naissance d’Athéna. « J’étais juste en train de pleurer, et je me disais : ‘Je n’arrive pas à croire que Dieu vient de me bénir avec un bébé, je vais avoir un bébé.' »

Elle a poursuivi : « Ça faisait deux mois, et je me suis dit : « Je n’arrive pas à croire que je vais enfin avoir un bébé, et je ne vais pas la rencontrer. » »

Menounos a déclaré qu’elle « va toujours au fond » de la façon dont la tumeur aurait pu être manquée lors de sa première échographie.

« Ce que j’ai appris depuis, c’est que … différents scans ont la capacité de mieux voir différentes choses », a déclaré Menounos. « Pour cela, une IRM était ce qui allait vraiment le voir. Pour d’autres choses, les tomodensitogrammes sont meilleurs, pour d’autres choses, une échographie est meilleure. C’est un processus vraiment compliqué. »

Elle a poursuivi : « Donc, le radiologue est revenu, et il a pu le voir et faire un addendum et dire : « Oui, maintenant que nous savons que c’était là, nous pouvons voir que c’est là. » »

L’été dernier, Menounos a reçu un diagnostic de diabète de type 1, qui sévit dans sa famille. En 2017, elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever un tumeur bénigne de la taille d’une balle de golf sur son cerveau.

Malgré tous ses graves problèmes de santé, Menounos a déclaré au magazine People qu’elle se sentait « si reconnaissante et si chanceuse » d’avoir été bénie avec Athéna.

« Dieu m’a accordé un miracle », dit-elle. « Je vais beaucoup plus apprécier de l’avoir dans ma vie que je ne l’aurais fait avant ce voyage. »