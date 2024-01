María Magdalena Campos-Pons et le Nouvel Ordre Rouge sont boursiers américains 2024 – ARTnews.com

Avec l’aimable autorisation des artistes.

L’organisation à but non lucratif United States Artists, basée à Chicago, a nommé les 50 récipiendaires de ses USA Fellows annuels 2024, qui sont assortis d’un prix en espèces sans restriction de 50 000 $ par gagnant.

Les boursiers sont sélectionnés dans 10 disciplines différentes, dont les arts visuels, l’écriture, le cinéma, l’artisanat et les arts traditionnels. Les gagnants viennent de 22 États différents ainsi que de Porto Rico et sont âgés de 20 à 80 ans.

“Avec la cohorte de USA Fellows de cette année, nous sommes ravis de soutenir un groupe d’artistes qui, dans leurs diverses approches et contextes, offrent des modes inestimables de guérison, d’expression et de collaboration”, a déclaré la présidente-directrice générale des États-Unis, Judilee Reed, dans un communiqué. « Ensemble, ils nous invitent à les rejoindre pour imaginer des possibilités infinies pour nous-mêmes et nos communautés. »

Cette année, quatre artistes et deux collectifs ont gagné dans la catégorie arts visuels. Il s’agit de Trisha Baga, basée à New York, de Sofía Gallisá Muriente, basée à San Juan, d’EJ Hill, basée à Los Angeles, et de María Magdalena Campos-Pons, basée à Nashville, ainsi que de New Red Order, qui comprend les artistes autochtones Adam Khalil, Jackson Polys. , et Zack Khalil, et Fronterizx Collective, composé de Gabriela Muñoz et M. Jenea Sanchez.

Campos-Pons a récemment fait l’objet d’une enquête à mi-carrière au Brooklyn Museum et a également été commissaire-conseil pour la Triennale d’art contemporain du Tennessee 2023. Nouvel ordre rouge récemment mis en scène une impressionnante installation extérieure dans le Queens grâce à une commande de Creative Time.

María Magdalena Campos-Pons, QUAND NOUS RÉUNIONS (encore), 2021. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Wendi Norris

Gallisá Muriente a remporté la bourse d’artiste Latinx 2023 et son travail a été l’un des moments forts de l’exposition 2022 « no existe un mundo poshuracán : L’art portoricain à la suite de l’ouragan Maria » au Whitney Museum. L’installation à long terme de Hill pour 2022 se termine au MASS MoCA le mois prochain, et il a été l’une des vedettes de l’édition 2018 de Made in LA.

Le Fronterizx Collective fait actuellement l’objet d’une exposition personnelle au Phoenix Art Museum, pour avoir remporté le Arlene and Morton Scult Artist Award 2023 de l’institution. L’année dernière, Baga a été inclus dans la grande exposition thématique « L’humain irremplaçable – Conditions de la créativité à l’ère de l’IA » au Musée d’art moderne de Louisiane au Danemark.

Dans un communiqué, le président du conseil d’administration des États-Unis, Ed Henry, a déclaré : « Les points communs au sein de la cohorte de cette année, y compris les pratiques collaboratives et basées sur la recherche, nous rappellent que l’impact des contributions de nos lauréats se répercute bien au-delà de n’importe quel individu ou petit groupe, mais plutôt à travers l’ensemble de la communauté. communautés et régions pour les décennies à venir.

Parmi les autres lauréats notables figurent Garrett Bradley, le réalisateur derrière le documentaire acclamé. Temps, dont le travail apparaît régulièrement dans des expositions de musées ; Cristóbal Martinez, membre du duo d’artistes Postcommodity ; Mimi Ọnụọha, qui a créé une commande 2022 pour l’Artport du Whitney Museum en 2022 ; la céramiste Linda Nguyen Lopez en artisanat ; et l’artiste haïda Sgwaayaans TJ Young, qui a gagné dans la catégorie Arts traditionnels.

La liste complète suit ci-dessous.

Architecture et conception

Ifeoma Ebo (elle/elle)

Architecte, artiste et concepteur communautaire

Brooklyn, New York

Selina Martinez (elle/elle)

Architecte en formation

Penjamo-Scottsdale, Arizona

Maya Bird-Murphy (elle/elle)

Concepteur architectural

Chicago, Illinois

DK Osseo-Asare (il/lui)

Scientifique en conception

Collège d’État, Pennsylvanie

AD-WO (Emanuel Admassu [he/him] et Jen Wood [she/her])

Architectes et artistes

New York, New York

Artisanat

Linda Nguyen Lopez (elle/elle)

Céramiste

Fayetteville, Arizona

Jean-Paul Morabito (ils/eux)

Tisserand transdisciplinaire

Kent, Ohio

Tanya Crane (elle/elle)

Artiste joaillier et créateur d’objets

Providence, RI

Helen Lee (elle/ils)

Artiste verrier

Madison, Wisconsin

Kira Dominguez Hultgren (elle/ils)

Artiste textile

Urbana, Illinois

Tammie Rubin (elle/elle)

Sculpteur céramiste et artiste d’installation

Austin, Texas

Danse

Mythili Prakash (elle/elle)

Chorégraphe et danseuse

Los Angeles, CA

Sean Dorsey (il/lui)

Chorégraphe, danseuse, éducatrice et activiste trans

San Francisco, Californie

Jerron Herman (il/lui)

Interprète

Brooklyn, New York

Petra Bravo (elle/elle)

Chorégraphe

San Juan, RP

Marjani Forté-Saunders/7NMS (elle/elle)

Chorégraphe, invocateur, caporal lanceur de sorts et conteur

Pasadena, Californie et Brooklyn, New York

Erin Kilmurray (elle/ils)

Artiste de danse

Chicago, Illinois

Film

Ciara Leina`ala Lacy (elle/elle)

Réalisateur

Honolulu, HI

PJ Raval (il/ils)

Réalisateur

Austin, Texas

Blackhorse Lowe (il/lui)

Cinéaste, scénariste, réalisateur et producteur

Santa Fe, Nouveau-Mexique

Garrett Bradley (elle/elle)

Artiste et cinéaste

La Nouvelle-Orléans, LA

Médias

Cristóbal Martinez (il/lui)

Artiste d’installation

Tempe, Arizona

Yo-Yo Lin (elle/ils)

Artiste interdisciplinaire

New York, New York et Taipei, Taïwan

Mimi Ọnụọha (elle/elle)

Artiste

Brooklyn, New York

Musique

Sarah Hennies (elle/elle)

Compositeur et percussionniste

Crochet rouge, État de New York

Samora Pinderhughes (il/lui)

Compositeur multidisciplinaire

New York, New York

Val Jeanty alias Val-Inc (elle/ils)

Compositeur afro-electronica, tourne-disque et batteur

Lowell, Massachusetts

Holland Andrews (ils/eux)

Compositeur, chanteur, clarinettiste, producteur et interprète

Brooklyn, New York

Jerod Impichcha̱ achaaha’ Tate (il/lui)

Compositeur classique Chickasaw

Oklahoma City, d’accord

Théâtre et spectacle

Muriel Miguel (elle/elle)

Créateur de théâtre et tisserand d’histoires

Brooklyn, New York

Philip Kan Gotanda (il/lui)

Dramaturge et cinéaste

Berkeley, Californie

Kholoud Sawaf (elle/elle)

Directeur de théâtre

Fayetteville, Arizona

Diana Oh “Zaza D” (ils/eux)

Artiste créatif multidisciplinaire, acteur, musicien et écrivain

New York, New York

Arts traditionnels

Karen Collins (elle/elle)

Miniaturiste narratif

Compton, Californie

Kelly Church (elle/elle)

Artiste activiste

Hopkins, Michigan

Sgwaayaans TJ Young (Sgwaayaans TJ Young)

Artiste haïda

Hydaburg, Alaska

Corey Alston (il/lui)

Tisserin de paniers de foin d’odeur

Mont Pleasant, Caroline du Sud

Michael Winograd (il/lui)

Musicien

Brooklyn, New York

L’art visuel

Sofía Gallisá Muriente (elle/elle)

Artiste visuel

San Juan, RP

Trisha Baga (ils/eux)

Artiste interdisciplinaire

Queens, New York

EJ Hill (il/lui)

Artiste, musicien et éducateur

Los Angeles, CA

Collectif Fronterizx (Gabriela Muñoz [she/ella] et M. Jenea Sánchez [she/ella])

Pratique sociale interdisciplinaire

Arizona

Nouvel Ordre Rouge (Adam Khalil [he/him]Jackson Polys [he/him]et Zack Khalil [he/him])

Artistes et cinéastes

New York, New York

María Magdalena Campos-Pons (elle/elle)

Artiste multidisciplinaire

Nashville, Tennessee

En écrivant

Dantiel W. Moniz (elle/elle)

Écrivain

Jacksonville, Floride

Nafissa Thompson-Spires (elle/elle)

Écrivain

Brooklyn, New York

Farid Matuk (il/ils)

Poète et écrivain

Tucson, Arizona

Jeffery U. Darensbourg (il/lui)

Écrivain et interprète

Bulbancha

Monica Ong (elle/elle)

Poète visuel

Connecticut

Danielle Evans (elle/elle)

Écrivain de fiction

Baltimore, Maryland