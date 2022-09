Maria Linklater a passé sa vie à défendre les enfants autochtones pris en charge

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Maria Linklater a commencé à s’occuper d’enfants alors qu’elle-même était encore enfant.

Des décennies plus tard, après avoir élevé ses propres enfants et plus de 350 enfants adoptifs, la femme Nehiyaw (Cree) continue de défendre les générations futures.

L’homme de 80 ans est connu à Saskatoon et au-delà comme un combattant pour les enfants pris en charge et pour les familles autochtones.

Linklater est née dans la Première Nation Thunderchild en Saskatchewan et y a été élevée par sa grand-mère.

Elle était l’une des huit sœurs de la famille. Elle a dit que s’entraider était une grande partie de leur petite enfance.

“Il faut toute une communauté pour élever un enfant”, a déclaré Linklater.

“C’était l’époque où c’était si agréable. Vous pouviez simplement faire confiance aux gens. Vous laissiez vos portes ouvertes…. Et si vous avez besoin d’une baby-sitter, nous gardions les enfants.”

Linklater a été forcée d’aller au pensionnat alors qu’elle avait environ sept ans, a-t-elle dit.

La jeune fille de Thunderchild détestait l’institution. Elle n’était pas autorisée à parler sa langue, nēhiyawēwin, mais elle l’a fait quand même.

“J’aurais un coup de langue pour ça, mais je le parlerais quand même”, a déclaré Linklater.

Comme à la maison, Linklater a commencé à s’occuper des petits.

“On se faisait lécher tout le temps, et tu étais juste [treated like] un être humain sans valeur.”

Le combat pour les enfants de sa soeur

Finalement, Linklater est sorti de l’école et s’est marié.

Mais la douleur du temps à l’école n’a pas disparu, pour Linklater ou pour d’autres survivants.

“J’étais la mieux portante des plus malades et la meilleure des pires, parce que nous venions de sortir de l’internat et l’internat était un endroit malade, un endroit toxique”, a-t-elle déclaré.

“Nous n’étions pas bien du tout. Nous avions juste mal.”

Maria Linklater est une survivante des pensionnats, mais elle porte aussi le traumatisme de ses ancêtres. « C’est dans nos veines, dit-elle. « Ils ont tant souffert, nos ancêtres, ils ont souffert plus que moi. (Chanss Lagaden/CBC)

Certains ont essayé de tuer la douleur avec de l’alcool, a-t-elle ajouté. L’une d’elles était sa sœur, dont les enfants ont été emmenés.

La famille n’avait pas les moyens de payer un avocat et personne ne s’est présenté pour fournir des conseils juridiques ou de l’aide, a déclaré Linklater.

Lorsque les enfants sont allés à l’adoption, elle avait le cœur brisé.

“J’étais tellement en colère”, a-t-elle déclaré. “J’ai essayé, essayé et essayé. J’ai envoyé des lettres… J’étais tellement blessée. Je ne pouvais pas imaginer ce que ressentait ma sœur.”

Après un long combat, Linklater a pu ramener l’un des enfants – la plus jeune fille – dans la famille.

“Elle avait des besoins spéciaux”, a déclaré Linkater. “Elle avait 11 mois quand je l’ai eue, [a] tout petit bébé.”

Les autres ont été adoptés aux États-Unis, a précisé Linklater.

Ce fut le début du dévouement de toute une vie de Linklater envers les enfants pris en charge.

Elle savait qu’il y avait d’autres personnes qui souffraient, sans personne pour les défendre, a-t-elle dit.

Linklater était prêt à se battre.

Prendre soin des enfants en famille d’accueil

La nièce de Linklater était loin d’être le seul enfant qu’elle a fini par accueillir chez elle. En plus de leurs propres enfants et d’autres enfants de la famille, Linklater et son défunt mari Walter prendraient soin de plus de 350 enfants adoptifs, a-t-elle déclaré.

Elle mentionne l’un d’eux, maintenant un homme aux cheveux blancs avec ses propres petits-enfants, qui vient toujours lui rendre visite, a déclaré Linklater.

“Je n’avais que neuf ans de plus que lui et j’étais sa mère”, se souvient-elle.

“Je l’ai élevé pendant une année entière, et je n’ai pas été payé ou quoi que ce soit. Je ne voulais pas être payé.”

La parentalité n’a pas toujours été facile. Le traumatisme intergénérationnel des pensionnats et de la colonisation a laissé des traces, et pas seulement sur Linklater.

“Nos parents ne savaient pas comment nous éduquer. Nous ne savions pas comment [be parents]et maintenant ça frappe les autres générations », a déclaré Linklater lors d’un événement médiatique en 2020.

La culture et la spiritualité, en particulier les cérémonies, ont aidé Linklater tout au long de sa vie, et elle continue de les transmettre aux générations suivantes.

Apprendre aux générations futures à se battre pour les enfants

Le parcours de Linklater pour défendre les enfants autochtones pris en charge n’est pas terminé.

Plus de la moitié de tous les enfants en famille d’accueil à l’échelle du Canada l’année dernière étaient autochtones, bien qu’ils ne représentent que 7,7 % des enfants de 14 ans et moins au pays, selon les dernières données du recensement. Le nombre d’enfants autochtones en famille d’accueil demeure presque inchangé depuis 2016.

“Nous sommes blessés chaque fois qu’un enfant est emmené”, a déclaré Linklater. “L’enfant n’a même pas besoin de nous appartenir. Nous voyons la mère pleurer.”

Shannon Kay, sur la photo, et Maria Linklater travaillent ensemble pour aider les femmes et les enfants autochtones. “C’est quelque chose que nous faisons avec notre cœur”, a déclaré Kay. (Don Somers/CBC)

Maintenant, Linklater apprend aux autres femmes à être fortes et à se battre pour les enfants.

L’une d’elles est Shannon Kay.

La mère de sept enfants est originaire de la Première Nation de Kawacatoose en Saskatchewan, mais vit à Saskatoon depuis l’âge de 13 ans.

Kay a commencé à travailler avec Linklater il y a environ quatre ans lorsqu’elle a dû se battre pour ses enfants adoptés, a-t-elle déclaré.

“C’était très important [to have Linklater by my side]”, a déclaré Kay. “Elle m’a appris à défendre ma cause et celle des autres femmes et enfants.”

Maintenant, Kay suit les traces de Linklater et apporte un soutien aux mères, aidant à garder les enfants à la maison avec leurs familles.

Elle veut s’assurer que les parents connaissent leurs droits et chercher des avocats et des conseils juridiques avant de signer des papiers, a-t-elle déclaré.

Mais Linklater est plus qu’un mentor pour la jeune femme. Kay appelle Linklater sa mère adoptive, tandis que ses enfants voient la octogénaire comme leur grand-mère.

“Nous avons commencé à travailler avec elle pour aider ma fille adoptive, et au fil des années, elle m’a adopté comme sa fille”, a déclaré Kay à propos de Linklater.

Le combat continue

Le gouvernement fédéral indique sur son site Web qu’il veut réduire le nombre d’enfants autochtones pris en charge. Une nouvelle législation est en place pour faciliter le processus et améliorer les services à l’enfance et à la famille.

La loi est entrée en vigueur en 2020.

Linklater dit qu’il pourrait maintenant y avoir une occasion en or de ramener des enfants autochtones à la maison, mais elle ne fait toujours pas confiance aux gouvernements ou à leurs agences.

“Ils nous ont tellement menti”, a-t-elle déclaré. “Il y a tellement de douleur et de douleur et pas de confiance. Et une fois que vous avez violé la confiance que vous êtes parti pour toujours, personne ne vous fera jamais confiance.”

Maria Linklater s’entretient avec la journaliste de CBC Theresa Kliem au sujet de ses années de défense des droits des enfants. Maintenant, elle enseigne à ses petits-enfants comment se battre pour les enfants, afin qu’ils puissent continuer son travail une fois qu’elle sera passée dans le monde des esprits, a déclaré Linklater. (Don Somers/CBC)

Linklater a déclaré que davantage de ressources sont nécessaires pour fournir des conseils aux enfants qui ont été coincés dans le système de placement familial.

Elle plaide également pour un leadership fort.

“Nous devons être honnêtes, nous devons être aimants, attentionnés et gentils”, a-t-elle déclaré.

“Si vous n’avez pas de gentillesse et d’honnêteté, et que vous ne vous aimez pas, vous ne ferez pas un bon leader.”

À Saskatoon, Linklater est bien connu en tant que leader culturel, mentor et gardien du savoir.

Lors des Tony Cote Games de 2022 à Saskatoon, par exemple, Linklater a enseigné les tipis aux jeunes athlètes du village culturel.

Elle et son défunt mari ont travaillé comme aînés pour fournir des connaissances au service de police de Saskatoon depuis les années 1990, selon la police.

Maria Linklater et son défunt mari Walter accueillent des jeunes lors d’une cérémonie à Saskatoon. (Radio-Canada)

Malgré ses années de service, Linklater sait que son travail n’est pas terminé.

Cette semaine, elle attend avec impatience la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation et la Journée du chandail orange, qui ont toutes deux lieu vendredi.

“Chaque enfant compte”, a-t-elle déclaré.

“Les grands-parents portent de l’orange, les grands-pères portent de l’orange. Tout le monde porte de l’orange, même les bébés. Et cela apporte la guérison dans mon esprit, parce que j’étais dans un pensionnat. J’ai connu des enfants qui sont morts et ils n’étaient pas censés mourir. “

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.