Maria Emelianova et l’art de la photographie d’échecs

Deux personnes penchées sur un damier noir et blanc, délibérant sur les mouvements qu’elles feront, comment leur adversaire pourrait contrer et comment elles pourraient contrer ce contre, avec à peine une étincelle d’émotion passant sur leurs visages.

À première vue, c’est un sport qui ne semble pas le plus vibrant ou coloré ou particulièrement dynamique, ce qui rend l’art de capturer son drame et son excitation plus complexe que la plupart des photographies sportives.

Maria Emelianova est une photographe d’échecs de premier plan, chargée de parcourir le monde pour documenter les hauts et les bas de ce sport.

Avec plus de 10 ans d’expérience, Emelianova est devenue compétente pour capturer la moindre étincelle d’émotion ou de tension gravée sur le visage des stars du sport.

Mais même après des années d’expérience, elle a du mal à mettre des mots sur ce qui en fait un métier si difficile à saisir.

« C’est toujours une question très difficile », a déclaré Emelianova à CNN Sport lorsqu’on lui a demandé comment elle décrirait l’art de la photographie d’échecs.

« Cela ouvre les valeurs très aberrantes du sport à un public plus général à travers l’œil de la caméra. Donc, comme les gens qui connaissent très peu les échecs et les personnalités peuvent se rapprocher du jeu et se sentir juste à côté de ce jeu d’échecs.

« Mais je pense que si je connaissais complètement la réponse à cela, je l’aurais probablement résolu. »

Ian Nepomniatchtchi réagit avec frustration après avoir perdu un tie-break contre Ding Liren lors du match de championnat du monde, tandis que l’épuisement de Ding à gagner le concours de trois semaines est à l’honneur. (Maria Emelianova/Chess.com)

‘DESTIN’

Ayant grandi en Russie, Emelianova a commencé à jouer à l’âge de six ans, affrontant son grand-père jusqu’à ce qu’elle rejoigne un club pour s’entraîner contre ses pairs.

Elle a obtenu son statut de maître FIDE féminin – décerné aux joueuses avec une note classique d’au moins 2 100 et est le troisième classement le plus élevé réservé aux femmes – en 2010.

Elle est devenue joueuse d’échecs professionnelle avant de faire une pause dans les compétitions d’échecs. Elle a cependant fait un bref retour au British Online Championship en décembre 2020.

Emelianova a transféré ses allégeances à la fédération anglaise des échecs en février 2020, citant l’affinité construite avec l’organisation pendant des années de compétitions au Royaume-Uni et les amis qu’elle s’est fait dans l’équipe comme raisons du changement. Elle est également une ardente critique de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Son classement Elo a culminé à 2 144 en 2004. Le système de classement Elo mesure la force d’un joueur d’échecs par rapport à ses adversaires. Pour le contexte, Carlsen détient le record de la plus haute cote Elo jamais atteinte par un joueur humain lorsqu’il a atteint 2 882 en 2014.

Emelianova se souvient que sa mère avait un intérêt passager pour la photographie.

« Ma mère faisait des trucs de photographie quand elle était plus jeune à l’université, mais c’était de la photographie analogique », a expliqué Emelianova. « Mais j’étais assez fasciné par les photos analogiques. »

La photographie analogique est le processus d’utilisation d’appareils photo chargés de film et de traitement des photos dans un laboratoire à l’aide de produits chimiques.

Emelianova a poursuivi: « Je trouverais des diapositives qu’elle avait stockées de ses voyages d’étudiants, et j’aimerais vraiment les parcourir parce que tout cela, bien sûr, il n’y avait pas de Pinterest ou Flickr ou quoi que ce soit à l’époque. »

La vie d’Emelianova a changé avant la 39e Olympiade d’échecs en 2010, qui s’est tenue à Khanty-Mansiysk, en Russie.

Elle avait prévu d’y aller en tant que fan et de retrouver des amis. À l’époque, elle travaillait comme journaliste et traductrice pour un magazine à Moscou, pour lequel elle était occasionnellement chargée de prendre des photos.

Quelques jours avant les Olympiades d’échecs, on lui a demandé lors d’une conférence de presse si elle voulait prendre des photos lors du tournoi. Malgré une expérience et un équipement limités, Emelianova a accepté.

Emelianova a déclaré qu’elle avait déjà réservé un billet de train mais qu’elle avait été emmenée à l’événement dans un avion privé. Ensuite, son amie lui a permis d’emprunter son équipement photo coûteux.

« A ce moment-là, à ce moment-là, je me disais : ‘Eh bien, ça ne peut pas être une coïncidence. Il y a quelque chose comme le destin, pour que cela se produise », a-t-elle déclaré.

« J’ai donc pris beaucoup de photos. Je n’avais aucune idée de ce que je faisais, mais je les ai publiées en ligne, juste sur Instagram… Et les magazines me contactaient, me demandaient des photos, et j’en ai vendu assez pour avoir mon propre appareil photo.

Et à partir de là, Emelianova s’est donné pour objectif d’assister à tous les grands tournois d’échecs en tant que photographe.

Magnus Carlsen réagit avec soulagement lorsqu’il réalise qu’il battra Ian Nepomniachtchi après plus de sept heures et demie de jeu intense dans le sixième match des Championnats du monde 2022. (Maria Emelianova/Chess.com)

LA COMPÉTENCE

La photographie d’échecs ne se limite pas à la mise en place d’une position et à la capture. Quand elle a commencé, a expliqué Emelianova, l’utilisation d’un équipement moins cher signifiait que le son de l’obturateur était plus fort lorsqu’une photo était prise, ce qui dérangeait peut-être les joueurs.

« J’essayais toujours de m’assurer que le moment du jeu n’est pas aussi critique et je peux prendre une photo où le joueur peut m’entendre mais ne sera pas trop distrait, ou je le ferai quand c’est un moment vraiment important et un moment très tendu, mais j’essaierais simplement de le chronométrer avec le mouvement en cours », a-t-elle déclaré.

« Donc, ils sont déjà en train de bouger ou je sais que la position sur l’échiquier est déjà simplifiée et, bien sûr, jouer aux échecs moi-même a aidé à voir ces moments et à voir que ce moment… les émotions sont toujours là. »

Une fois qu’elle a pu se permettre un équipement meilleur et plus silencieux, Emelianova s’est rapprochée de l’action.

Avec l’accès qu’elle obtient aux matchs – elle admet qu’elle a dû se battre avec les organisateurs pour lui faire confiance pour ne pas s’immiscer dans les matchs en cours – et ses connaissances et sa relation avec les joueurs, elle sait où et quand prendre ses photos.

« Le plus important, je pense, c’est que les joueurs me fassent confiance pour ne pas dépasser les limites. Et moi aussi, moi-même, je dois même parfois me battre avec moi-même comme si une partie était journaliste et une autre était joueuse d’échecs », a-t-elle déclaré.

« Et le journaliste est comme: » Vous devez vous rapprocher et saisir ce moment « et le joueur est comme: » Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Parfois, être un joueur d’échecs m’empêche aussi d’avoir un meilleur moment.

Lorsqu’elle aborde une partie, Emelianova – qui travaille comme photographe interne sur le principal site Web d’échecs, Chess.com, depuis 2018 – dit qu’elle a un certain nombre d’indices différents qu’elle recherche pour obtenir les meilleurs clichés.

Elle dit que son expérience en tant qu’ancienne joueuse professionnelle lui permet d’identifier à partir du déroulement du jeu, ou de voir le réglage actuel, si elle a besoin ou non d’avoir son appareil photo à portée de main.

En dehors du cadre du jeu, Emelianova dit qu’elle étudie constamment le langage corporel des joueurs.

« Certains joueurs ne montrent vraiment rien. Mais j’en sais déjà assez pour même, comme – pour attraper un hochement de tête vraiment très subtil ou être assis comme trop droit ou faire semblant d’être très détendu », a-t-elle déclaré.

« Je pense que ma partie préférée est les portraits, mais des portraits avec des émotions. Ils doivent être à un moment donné, pas seulement sortis de leur contexte. Mais je pense que ce sont surtout les réactions des joueurs, les émotions et les moments qui définissent le décideur du tournoi ou du jeu ou du match.

Sa connaissance personnelle des joueurs l’aide aussi à se préparer. « En plus de connaître les joueurs en tant que personnalités et de savoir à quoi s’attendre de chacun d’eux en fonction de la situation, je peux assez souvent être là avant même que quelque chose ne se produise », a déclaré Emelianova.

Mais même avec toutes ces connaissances et cette planification préalables, la chance joue un grand rôle dans sa photographie, admet-elle.

Bien qu’elle sache ce qu’elle recherche, cela ne facilite pas la tâche. Elle se souvient en particulier des compétences qu’elle a acquises lors d’un cours de photojournalisme à l’Université d’État de Moscou, ce qui l’a aidée à affiner son métier.

Elle dit également que son travail actuel en tant que streamer d’échecs lui a donné une grande appréciation pour la photographie d’échecs, car cela lui a permis d’approcher et de parler de son travail dans un forum ouvert.

« Le fait qu’il soit difficile de trouver quelque chose qui se démarque est un défi suffisant pour le rechercher et, quand vous le trouvez, c’est vraiment rédempteur et presque impossible à répéter », a déclaré Emelianova, ajoutant que son travail « enflamme un éclat ». en elle.

« Bien sûr, parfois j’ai aussi du mal à trouver quelque chose qui me fait dire : ‘Wow’, après tant d’années. Mais je continuerai à chercher parce que, quand je trouverai [it]surtout quand c’est un joueur qui ne montre presque rien, il est complètement sans émotion, c’est important.

«Je pense que quand vous pouvez faire une histoire (c’est important). Donc, comme quand quelqu’un (qui ne vient) pas des échecs peut regarder les photos, pas nécessairement sur le texte, mais sur les photos et lire l’histoire à partir de là, c’est la chose la plus importante.