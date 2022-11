Maria Connor et Alya Nazir de Coronation Street dans l’horreur du terrorisme alors que la police armée fait irruption

Maria Connor et Alya Nazir de CORONATION Street se mettent en danger dans une nouvelle histoire terrifiante.

Le conseiller local et le propriétaire du restaurant deviendront les cibles du gang raciste de Griff dans le scénario de radicalisation d’extrême droite.

ZenPix

Griff regarde Maria et Alya entrer dans un immeuble[/caption] ZenPix

Le gang de terroristes d’extrême droite prépare une attaque contre les femmes[/caption] ZenPix

Mais avant qu’ils n’aient une chance, la police armée se précipite sur eux[/caption] ZenPix

Les hommes sont arrêtés – mais cela mettra-t-il un terme à leurs plans ?[/caption]

Maintenant, des images de tournage montrent les deux femmes suivies par les voyous racistes de Griff.

On peut les voir entrer dans un bâtiment tandis que le gang de Griff la suit avec une intention menaçante.

Cependant, alors que les femmes se dégagent, des policiers armés interviennent et arrêtent les hommes dans une situation terrifiante.

Parlant du scénario de Coronation Street, le producteur Iain MacLeod a déclaré: «Dans l’ensemble, l’histoire de Max en est une sur le toilettage d’un adolescent vulnérable à un moment où il se sent le plus aliéné et privé de ses droits.

“L’histoire englobera les techniques de recrutement” traditionnelles “des groupes extrémistes, et nous verrons Max se lier d’amitié en personne avec des personnalités plus âgées, semblables à des mentors, qui lui donneront un sentiment de loyauté et de fraternité.

“Puis, plus tard dans l’histoire, nous explorerons un problème très du 21e siècle : les adolescents qui s’auto-radicalisent en regardant du contenu extrême en ligne.

“En fin de compte, nous voulions que ce soit une histoire sur la communication au sein des familles – quelles sont les bonnes et les mauvaises façons de parler aux jeunes membres de la famille qui gravitent autour d’opinions extrêmes ?

“Pour la conclusion de l’histoire, les tentatives mal jugées de David de traiter avec Max conduiront le récit à un point culminant choquant et stimulant.”

Le coordinateur national principal de la police antiterroriste, Tim Jacques, a ajouté: «Coronation Street a une longue histoire de sensibilisation aux problèmes difficiles qui sont au cœur des communautés à travers le Royaume-Uni.

“Malheureusement, la menace terroriste reste l’une de ces préoccupations très réelles.

« Notre étude de cas montre que les enfants et les jeunes sont vulnérables à la radicalisation et sont de plus en plus entraînés dans des idéologies toxiques par le biais d’espaces et de plateformes en ligne.

“Nous espérons que l’histoire de Max aidera à mettre en évidence pourquoi il est si important d’obtenir de l’aide ou des conseils si vous craignez que quelqu’un que vous aimez prenne un chemin dangereux.

“Ça n’a vraiment pas à être comme ça.”