Maria Butina et la télévision d’État russe louent Poutine pour l’échange de prisonniers Bout-Griner : “Capitulation par l’Amérique”

Les médias d’État russes et les législateurs ont félicité le président Vladimir Poutine après que Moscou a envoyé la star de la WNBA Brittney Griner aux États-Unis pour le trafiquant d’armes russe condamné Vitkor Bout, saluant l’échange de prisonniers comme une “capitulation par l’Amérique”.

L’animateur de la télévision publique russe Yevgeny Popov a écrit sur son compte Telegram que la vie de Bout, qui est revenu en Russie tard la nuit dernière, “ne fait que commencer”, selon Reuters.

“Tout le monde oubliera Griner demain”, a ajouté Popov.

Maria Butina, qui a purgé 18 mois dans une prison américaine après avoir été reconnue coupable d’avoir agi en tant qu’agent étranger non enregistré, a qualifié l’échange de prisonniers de “capitulation de l’Amérique”.

VIKTOR BOUT, CONDAMNÉ ÉCHANGE EN RUSSIE, DIT QU’IL EST « TROP TÔT » POUR DIRE CE QU’IL FERA SUIVANT

“Cela montre que la Russie n’abandonne pas les siens alors que l’Amérique a montré sa défaite”, a déclaré Butina – qui est maintenant un législateur russe –, selon Reuters. “La Russie ne l’a pas oublié.”

Les médias d’État russes ont également décrit Poutine comme “gagnant” l’échange avec les États-Unis, a ajouté Reuters.

Les responsables russes ont longtemps fait pression pour la libération de Bout, qui purgeait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis après avoir été reconnu coupable en 2011 de complot en vue de tuer des Américains, de complot en vue de livrer des missiles anti-aériens et d’aide à une organisation terroriste.

Il a été arrêté en 2008 lors d’une opération d’infiltration dans un hôtel de luxe à Bangkok, en Thaïlande, où il a rencontré des informateurs de la Drug Enforcement Administration qui se faisaient passer pour des responsables des Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui ont été classées par les autorités américaines comme un narcotrafiquant. groupe terroriste

Les procureurs ont déclaré que Bout était prêt à fournir au groupe pour 20 millions de dollars “un arsenal d’armes à couper le souffle – y compris des centaines de missiles sol-air, des mitrailleuses et des fusils de sniper – 10 millions de cartouches et cinq tonnes d’explosifs plastiques. ”

Paul Best, Caitlin McFall et Associated Press de Fox News ont contribué à ce rapport.