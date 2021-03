Maria Bello dit au revoir à ‘NCIS’

Bello, qui a joué le Dr Jacqueline « Jack » Sloane sur « NCIS » pendant trois saisons, a dit au revoir à la série CBS après son dernier épisode diffusé mardi soir.

L’actrice a publié un hommage sincère à son Instagram, en écrivant:

« Et c’est une conclusion pour Jack Sloane @ncis_cbs !!! J’ai appris beaucoup de choses au cours de ce voyage au cours des trois dernières années et demie. J’ai appris l’engagement et la communauté. J’ai appris que la femme que je suis apprécie le processus. Je n’ai jamais travaillé avec un groupe de personnes plus gentil et plus généreux. J’ai seulement eu le privilège de me tenir aux côtés de Dom pendant le cancer parce que mes producteurs ont travaillé très dur pour m’assurer d’être là pour chaque traitement. J’ai prononcé un discours aujourd’hui pour notre équipage.

« Bien que dans notre entreprise, comme beaucoup, il y ait pas mal de connards – il n’y en a pas un sur le plateau de NCIS – devant ou derrière la caméra. Seul un groupe profondément décent de personnes qui se soucient davantage les unes des autres et du monde en général que ce qu’il y a dedans pour eux. Je comprends pourquoi cette émission après 18 ans est la plus regardée au monde – vous devez tous ressentir notre amour. Continuez à regarder. J’ai le sentiment qu’il y aura encore de nombreuses années à venir. Merci à tous mes amis du NCIS et à tous nos fans. Je suis vraiment reconnaissant. «