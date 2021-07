« Maria a besoin d’une augmentation »: une ancienne star de la NBA fait pression pour une militante pour l’égalité des sexes à la télévision en direct alors qu’une animatrice « demande un salaire ESPN de 8 millions de dollars »

L’analyste glamour de la NBA, Taylor, risquerait de devenir le dernier nom très suivi à quitter le diffuseur, qui a perdu cette année le pilier de la NFL Kenny Mayne et l’oracle du MMA Ariel Helwani.

Les propriétaires de Disney surveilleraient de près les finances d’ESPN à la lumière de la pandémie de Covid-19, bien que Taylor se soit vu offrir une augmentation de son contrat actuel de 1 million de dollars qui pourrait éventuellement lui rapporter jusqu’à 5 millions de dollars chaque année, selon le New York Post.

Star de l’émission « NBA Countdown », figure de proue de la couverture du football universitaire et animatrice du tournoi féminin de la NCAA, la populaire Taylor est également impliquée dans des émissions de la NFL et s’est impliquée dans une confrontation avec ses employeurs après s’être vu offrir entre 2 millions de dollars. et 3 millions de dollars par an, a déclaré le point de vente.

Un autre expert et ancien des Chicago Bulls, Jalen Rose, croit clairement que Taylor vaut chaque centime.

« Si vous êtes doué dans ce que vous faites, vous méritez le sac » il a entendu l’analyste Reggie Jackson dire lors d’une émission en direct à ses côtés, parlant de la star des Los Angeles Clippers Reggie Jackson.

Rose a répondu : « Si c’est le cas, Maria a besoin d’une augmentation. »

Jalen Rose dit que Maria Taylor a besoin d’une augmentation du compte à rebours de la NBA au milieu des informations selon lesquelles elle a refusé une prolongation de contrat de 5 millions de dollars par an d’ESPN pic.twitter.com/k2VZfn1V61 – gifdsports (@gifdsports) 1 juillet 2021

Taylor a ri pendant les secondes qui ont suivi, ajoutant « tout le monde joue pour le sac » alors que l’émission passait rapidement à la suite d’un segment surprise que le message avait créé « un peu d’un ciel couvert gênant. »

Si le chiffre avancé de 8 millions de dollars était correct, cela mettrait Taylor sur un pied d’égalité avec Stephen A Smith – l’un des meilleurs chiens d’ESPN et des visages les plus reconnaissables.

Taylor s’est passionnément prononcée sur l’égalité de rémunération dans le passé, lui disant qu’elle comptait plus de 255 000 abonnés sur Instagram : « Vous méritez d’être apprécié et célébré et d’être dit que vous êtes phénoménal – parce que c’est ce que vous êtes. »

Elle a affirmé que la société dit régulièrement aux femmes qu’elles sont « moins précieux que la version masculine » d’eux-mêmes, ajoutant : « Nous savons que ce n’est tout simplement pas vrai.

« Je vois [women in the position of] PDG, je vois le futur MVP de la WNBA. Je vois un entrepreneur qui va faire des millions et des milliards de dollars.

« Je vois qu’en ce moment, vous êtes l’avenir de notre pays – et c’est pourquoi, en ce moment, vous méritez le meilleur. Et j’espère vraiment que vous l’obtiendrez. »

L’accord de Taylor expire le 20 juillet, selon le message – la mettant potentiellement hors contrat dans le cas où les finales de la NBA se dérouleraient à sept matchs, ce qui signifierait qu’elles se termineraient le 22 juillet.