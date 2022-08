Mari, 46 ans, ‘femme droguée, 32 ans, puis fourré le cadavre dans le cas où il a jeté dans une rivière dans le but d’obtenir la garde de sa fille’

UN MÉCHANT mari aurait drogué sa femme avant de fourrer son corps dans une valise dans une tentative tordue d’obtenir la garde de leur fille.

Le corps démembré d’Ekaterina, 32 ans, a été retrouvé dans une caisse flottant sur la rivière dans la ville de Bremerhaven, en Allemagne.

Le corps d’Ekaterina a été retrouvé fourré dans une valise flottant sur la rivière Crédit : Flash d’information

Les parties du corps coupées de l’homme de 32 ans ont été retrouvées dans une affaire à Bremerhaven Crédit : Police

On pense que la mère a été droguée puis étranglée Crédit : Flash d’information

Le mari de la femme, Walter B., 46 ans, a été inculpé de son meurtre devant le tribunal régional de Brême.

Il n’a pas commenté les allégations portées contre lui.

Le corps d’Ekaterina s’est échoué sur la berge en mars, rapporte Bild.

Les soupçons sont tombés sur son mari de dix ans – Walter B qui a affirmé que sa femme s’était enfuie.

Et maintenant, des mois après la mort de la femme, la femme de 46 ans a été accusée de son meurtre.

L’accusation pense que le suspect a dopé la boisson de sa femme avec du diazépam avant de l’étrangler pendant qu’elle dormait.

On pense qu’il a découpé son corps et enveloppé les parties du corps coupées dans du papier d’aluminium et des sacs poubelles.

Selon l’acte d’accusation, le suspect les a ensuite fourrés dans une valise qu’il a ensuite jetée à l’eau.

Selon des informations provenant du point de vente, le suspect aurait été violent envers sa femme qui s’était rendue deux fois dans un refuge pour femmes avant son meurtre.

La situation semble s’être aggravée lorsqu’Ekaterina, de Saint-Pétersbourg, en Russie, a demandé le divorce et prévoyait de retourner dans son pays d’origine avec la fille de six ans du couple, Viktoria.

La mère de la femme, Svetlana, 53 ans, a déclaré au point de vente que le suspect avait même pris les cartes bancaires de la femme et lui avait interdit de rencontrer qui que ce soit.

Les procureurs suggèrent que le motif de l’homme était d’empêcher sa femme “d’obtenir la garde exclusive”.

Walter B a proposé à Ekaterina une semaine après leur rencontre pendant leurs vacances en Turquie, en 2009.

Ils se sont mariés à Bremerhaven l’année suivante et leur fille est née en 2017.