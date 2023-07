Margrethe Vestager sous le feu des critiques pour avoir embauché un citoyen américain

La puissante chef de la concurrence européenne, Margrethe Vestager, est sous le feu des critiques pour avoir embauché un citoyen américain pour l’un des postes les plus importants de son équipe.

Vestager, qui mène des enquêtes sur Big Tech depuis près de 10 ans, doit répondre aux questions des législateurs européens mardi après avoir nommé Fiona Scott Morton, professeur à la Yale School of Management, en tant qu’économiste en chef de la concurrence à la Commission européenne, l’exécutif de l’UE bras.

Les critiques les plus vives sont venues des membres du gouvernement français. Laurence Boone, secrétaire française pour l’Europe, a déclaré sur Twitter qu’elle avait parlé avec Vestager de cette nomination, ajoutant que « l’Europe compte de nombreux économistes talentueux ».

« Nous avons engagé, sans tarder, un dialogue avec la commission pour que les nominations soient cohérentes avec nos ambitions européennes », a-t-elle déclaré.

Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, a également déclaré via Twitter : « A l’heure où l’Europe se lance dans la régulation numérique la plus ambitieuse au monde, la nomination récente du chef économiste de la DG [directorates-general] La concurrence n’est pas sans soulever des questions légitimes. »

« J’invite la Commission européenne à reconsidérer son choix », a-t-il ajouté.

Contactée par CNBC, une porte-parole de la commission a souligné les commentaires précédents dans lesquels l’institution bruxelloise avait annoncé sa nomination : « Avec une formation universitaire distinguée et des décennies d’expérience dans l’analyse économique et la politique de concurrence, Fiona Scott Morton possède une compréhension approfondie de la dynamique du marché et de la réglementation cadres. »

« Son expérience dans le conseil aux agences gouvernementales met en évidence sa capacité à fournir des conseils stratégiques et éclairés sur des questions économiques complexes, ce qui la rend tout à fait appropriée pour donner des conseils sur les aspects économiques liés à l’élaboration de politiques et à l’application des règles de concurrence dans l’UE. »