Photo : Margot Robbie s’inquiète pour la « santé de son bébé » pendant sa grossesse : Source

Margot Robbie et son mari Tom Ackerley accueillent un jeune enfant après huit ans de mariage.

Selon un initié au courant Vie et stylele couple est prêt pour l’arrivée du bébé car la date prévue de l’accouchement de Margot approche à grands pas.

« Elle met la dernière main à la chambre d’enfant », a commencé la source.

Ils ont également ajouté que Margot et Tom « ont hâte de rencontrer le petit ».

« Ils sont prêts pour ça. Ils ont été occupés à promouvoir leur film My Old Ass et viennent de rentrer de vacances en Italie », a noté la source, qui a poursuivi : « Ils ont hâte de passer un moment tranquille ensemble. »

« Tout ce qui compte, c’est un bébé en bonne santé et un accouchement sans danger », ont-ils conclu.

Ces découvertes surviennent après que le couple ait profité d’un double rendez-vous avec Gigi Hadid et Bradley Cooper en Italie.

Pour ceux qui ne le savent pas, le couple s’est marié lors d’une cérémonie privée en 2016 après s’être rencontrés sur le tournage de Suite Française en 2013. Il a été rapporté la première semaine de juillet que Tom et Margot attendaient leur premier bébé après huit ans de mariage.