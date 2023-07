Margot Robbie, Ryan Gosling et ‘Barbie Cast partagent un selfie miroir : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

Margot Robbie était, bien sûr, à l’avant-plan alors qu’elle se blottissait pour la photo de casting la plus douce avant le Barbie première du film à Los Angeles le 9 juillet ! Dans l’adorable selfie miroir, que vous pouvez voir ci-dessous, la star a souri en se penchant vers le casting, portant l’une des robes noires scintillantes emblématiques de Barbie et une paire de longs gants de soirée noirs avec un tour de cou étincelant. À quelques centimètres d’elle, co-star et idole Ryan Gosling, qui joue Ken, a frappé un Zoolander-pose digne avec une expression sérieuse, car il portait un costume tout rose.

Plus à propos Margot Robbie

Le casting de #Barbie à la première mondiale. pic.twitter.com/awsC8VFlXT — PopCrave (@PopCrave) 12 juillet 2023

Doua Lipa a également été vue sur la photo, berçant sa superbe robe argentée transparente, tout comme Simu Liu, qui s’est joliment mise en forme dans un costume bleu ciel et blanc. Au premier rang avec Margot était Amérique Ferrera dans une jolie robe rose poussiéreuse plongeante avec un collier de perles lourdes.

La photo irrésistible, qui devient actuellement virale via les réseaux sociaux, n’était qu’un avant-goût du plaisir à venir lorsque le film sortira en salles le 21 juillet, et les fans se sont précipités sur le fil des commentaires pour jaillir. « Le meilleur ensemble de distribution de films », a commenté l’un, tandis qu’un autre a écrit, « emblématique !!! »

La photo est apparue juste au moment où les fans perdaient la tête devant le look Barbie le plus emblématique de Margot à ce jour – un rose clair Vivienne Westwood réplique du look « Enchanted Evening » de Barbie de 1960. Le Le loup de Wall Street L’actrice portait la superbe robe en soie et l’étole blanche lors de la première à Londres le mercredi 12 juillet, aux côtés de Ryan, qui portait un costume bleu clair.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Bien qu’elle joue à la poupée que presque toutes les filles ont possédée au fil des décennies, Margot a récemment partagé qu’elle n’en avait peut-être jamais eu. « Je ne pense pas que je l’ai fait », a-t-elle dit Vogue pour une entrevue en mai 2023. Bien sûr, elle a fait comme n’importe quelle fille qui n’avait pas de Barbie : en a trouvé une ailleurs. « Je sais que ma cousine avait un tas de Barbies, et j’irais chez elle », a-t-elle ajouté.

Lien connexe En rapport: Film « Barbie » de Margot Robbie : la bande-annonce principale, la bande originale et d’autres mises à jour

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.