Margot Robbie revient à Neighbours pour la grande finale du feuilleton avec les pop stars Holly Valance et Natalie Imbruglia

Margot Robbie, vedette de HOLLYWOOD, et les stars de la pop Holly Valance et Natalie Imbruglia apparaîtront dans le dernier épisode de Neighbours.

La mégastar du cinéma Margot, 32 ans, qui a joué Donna Freedman dans le feuilleton australien de 2008 à 2011, a filmé une scène de Los Angeles.

Une source a déclaré: “Tous ceux qui travaillaient sur le feuilleton étaient déterminés à ce que Neighbours se termine sur un vrai high et quand ils ont contacté Margot, elle a dit” oui “tout de suite.

“Il n’y avait aucun moyen qu’elle ne fasse pas partie de la grande finale historique car elle a toujours parlé avec tant de tendresse de son passage dans le feuilleton et de la façon dont cela a aidé à lancer sa carrière cinématographique.

“Malheureusement, elle n’a pas pu se rendre en Australie pour le tournage, mais a enregistré un clip spécial qui sera diffusé lors de la grande finale.”

Margot, l’actrice la mieux payée d’Hollywood, a envoyé 37 bouteilles de champagne sur le plateau, une pour chaque année de feuilleton.

Elle a récemment terminé le tournage du film Barbie en direct aux côtés de Ryan Gosling – les deux remportant 10,5 millions de livres sterling.

La source a ajouté: “C’est incroyable quand on pense à quel point elle s’est bien débrouillée à Hollywood.

« Elle était toujours aussi terre à terre. Ils l’étaient tous.

“Tous ces grands rapatriés que nous n’aurions jamais pensé récupérer étaient tout simplement géniaux.”





Natalie Imbruglia, 47 ans, et Holly Valance, 39 ans, ont tourné des scènes ensemble à Londres, même si leurs personnages Beth Brennan et Felicity “Flick” Scully ne sont jamais apparus ensemble dans Ramsay Street.

Une source a déclaré: “C’était assez spécial – les fans vont adorer. Et il pourrait y avoir un petit clin d’œil à leur carrière pop.

En février, nous avons révélé que le feuilleton était supprimé, dévastant les fans.

Les patrons ont ensuite persuadé certaines de ses plus grandes stars, dont Kylie Minogue, Jason Donovan et Guy Pearce, tous âgés de 54 ans, de revenir.

La finale de vendredi est diffusée à 21h sur Channel 5, suivie de deux émissions spéciales – Neighbours: Made Me A Star et Neighbours: The Stars’ Greatest Hits.

