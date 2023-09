Margot Robbie rejoint la ligne de piquetage SAG-AFTRA pour soutenir la grève – Hollywood Life

Crédit d’image : Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Shutterstock

Cette Barbie soutient les syndicats ! Margot Robbie se tenait sur la ligne de piquetage alors qu’elle participait à un rassemblement dans le cadre de la grève de la SAG-AFTRA le mercredi 13 septembre. L’actrice de 33 ans a marché des studios Netflix aux studios Paramount à West Hollywood pour montrer son soutien à la grève. .

Le Barbie La star portait un t-shirt blanc surdimensionné avec le logo du syndicat. On y lisait « SAG-AFTRA en grève ». Elle a également porté une paire de baskets blanches et un masque facial. Sur d’autres clichés, on la voyait portant une paire de grandes lunettes de soleil marron et tenant une pancarte avec le même slogan. Elle a souri en discutant avec certains de ses collègues syndiqués.

La grève du SAG a commencé en juillet, deux mois seulement après que la WGA ait annoncé la grève des écrivains, et juste au moment où Barbie le film devait sortir en salles. Lors de la première du blockbuster estival, Margot a déclaré qu’elle se joindrait au piquet dans une interview avec Nouvelles du ciel. « Je soutiens fermement tous les syndicats et je fais partie du SAG, donc je soutiendrais absolument cela », a-t-elle déclaré.

Malgré la grève, Barbie a été le film à succès de l’été. Le film a rapporté 1,18 milliard de dollars dans le monde, selon Variété. Il s’agit du deuxième film le plus rentable de Warner Bros., derrière Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2et c’est le film le plus rentable réalisé par une réalisatrice.

Actrice et présidente de la SAG Fran Drescher a annoncé la grève pour la première fois dans un discours passionné le 13 juillet. Elle a expliqué comment les progrès du streaming et de l’IA ont changé le paysage pour les acteurs, et elle a appelé à des salaires équitables. « Nous sommes victimes d’une entité très cupide. Je suis choquée par la façon dont les gens avec qui nous avons fait affaire nous traitent », a-t-elle déclaré en partie. « Franchement, je n’arrive pas à croire à quel point nous sommes éloignés sur tant de sujets ; comment ils plaident la pauvreté, qu’ils perdent de l’argent à gauche et à droite en donnant des centaines de millions de dollars à leurs PDG.

Avec la grève des scénaristes et des acteurs, de nombreuses productions hollywoodiennes se sont arrêtées. Des tonnes d’étoiles, comme Daniel Radcliffe, Kerry Washington, et bien d’autres encore ont manifesté leur soutien à la grève en rejoignant les acteurs sur les piquets de grève. Comme l’autre film à succès de l’été Oppenheimer créée en juillet, la grève a été annoncée et les acteurs ont quitté la première en solidarité avec leur syndicat.