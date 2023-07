Margot Robbie présente Barbie à la première de Londres en robe rose : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Margot Robbie s’est surpassée lors de la première londonienne du très attendu Barbie film mercredi soir en s’inspirant d’un autre look vintage de Barbie. Cette fois, Margot, 33 ans, portait une magnifique robe rose pastel soyeuse signée Vivienne Westwood pour copier la tenue portée par la poupée de mode Enchanted Evening 1960. La robe était complétée par un col en fausse fourrure blanche à épaules dénudées et une décoration florale sur la hanche qui cédait la place à une élégante traîne. L’actrice a accessoirisé avec un tour de cou en perles à trois rangs, de longs gants blancs de style opéra et des talons transparents, tout comme Barbie le faisait à l’époque.

Margot dégageait la confiance caractéristique de Barbie alors qu’elle marchait sur le tapis rose bubblegum à Londres le 12 juillet. Elle a été rejointe par ses autres co-stars de Barbie, y compris Ryan Gosling, qui avait l’air calme, cool et recueilli dans un costume bleu poudre assorti à une chemise bleu pâle avec son col laissé ouvert. Lui et Margot ont posé ensemble et ressemblaient à la paire parfaite en plastique que l’on attendrait d’une apparition de Ken et Barbie.

Plus à propos Margot Robbie

Co-vedettes Amérique Ferrera, Doua Lipa, Hari Nef, Sam Smithet Simu Liu également ébloui sur le tapis londonien.

La première à Londres a eu lieu trois jours après que le couple à l’écran s’est pavané lors de la première à Los Angeles de Barbie, qui a servi de première mondiale. Margot a porté une robe bustier à sequins noirs faite sur mesure par Schiaparelli. La robe moulante était complétée par une rose rouge sur son ourlet évasé, imitant la robe portée par Solo des années 1960 dans Spotlight Barbie. Ryan, quant à lui, a apparemment enfilé le même costume qu’il portait à la première de Londres, mais dans un rose pâle.

Margot propose des looks inspirés de Barbie depuis le début de la tournée de presse du film très attendu. Plus tôt ce mois-ci, elle a rendu hommage à la Totally Hair Barbie des années 1990 à Mexico. Elle portait une mini-robe graphique funky et des cheveux frisés des années 90, et ressemblait à une réplique exacte de la poupée. Avant cela, elle portait une mini-robe en cuir rose à Naucalpan de Juárez, au Mexique, et une mini-jupe rose associée à un haut court et une veste assortie à Séoul, en Corée du Sud. Le look de Margot est tellement parfait qu’elle pourrait même rendre Barbie jalouse !

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Film « Barbie » de Margot Robbie : la bande-annonce principale, la bande originale et d’autres mises à jour

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.