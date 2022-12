Margot Robbie porte une robe découpée à la première de “Babylon” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Lisa OConnor / AFF-USA.com / MEGA

Margot Robbie a eu le meilleur plus un à la première de Los Angeles de son nouveau film, Babylonele 15 décembre — sa mère, Sarie Kessler! L’actrice était absolument magnifique dans une robe noire découpée, qui s’enroulait autour de son cou dans un style licou, menant à une capuche qui reposait sur l’arrière de sa tête. La robe comportait une découpe au milieu et une longue traîne sur un côté. Elle a associé le look à des collants noirs transparents et des escarpins noirs, ainsi qu’à un minimum de maquillage pour montrer sa peau naturelle et éclatante.

Plus à propos Margot Robbie

Margot était tout sourire alors qu’elle posait pour des photos avec sa magnifique maman sur le tapis rouge. Sarie était stupéfaite dans une robe noire plongeante, qui s’enroulait autour du centre et avait des embellissements sur les épaules. Elle avait l’air si fière de sa fille, qui joue dans Babylone aux côtés de Brad Pitt.

Babylone devrait sortir avant Noël le 23 décembre. Le film suit l’ascension et la chute de ses différents personnages alors qu’Hollywood est passé des films muets aux films sonores dans les années 1920. Margot joue une actrice en herbe dans le film, tandis que Brad joue le rôle d’une star populaire du cinéma muet. Le film présente également Jean Smart, Diego Calva, Tobey Maguire et plus. Babylone a déjà été nominé pour divers Golden Globe Awards.

C’est la troisième fois que Margot et Brad jouent ensemble dans un film, mais seulement la première fois qu’ils ont des scènes ensemble. Les deux partagent un baiser dans le film, mais c’est quelque chose que Margot a improvisé. “Ce n’était pas dans le script”, a-t-elle expliqué dans une interview avec E ! Nouvelles. “Mais je me suis dit : ‘Quand est-ce que j’aurai la chance d’embrasser Brad Pitt ? Je vais juste y aller. “” Elle a également dit que le baiser était “tout simplement génial” – parce que, bien sûr, ça l’était!

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe Lié: Le film Barbie de Margot Robbie : distribution, date de sortie et premier aperçu du film

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.