Margot Robbie porte un haut de bikini au Chanel Cruise Show : photos – Hollywood Life

Margot Robbie rayonnait alors qu’elle assistait au Chanel Cruise Show à Los Angeles le 9 mai 2023. L’événement célébrait la collection de la marque pour l’été, et Margot avait définitivement l’air de la partie, associant un haut de bikini noir à un jean taille haute pour l’occasion. Elle a complété son look de soirée avec un gilet perlé et des chaussures à bout ouvert. Elle portait également un petit sac à main Chanel noir pour soutenir encore plus la marque.

Le look glamour de Margot pour l’occasion était simple, avec un maquillage naturel et un rouge à lèvres corail. Elle avait les cheveux lâchés et séparés au milieu, coiffés de boucles lâches qui encadraient son visage. L’actrice était tout sourire alors qu’elle prenait des photos lors de l’événement étoilé. Parmi les autres célébrités présentes, citons Sofia Richie, Paris Hilton, Kristen Stewart, Riley Keough et plus.

Plus tôt ce mois-ci, Margot a fait une autre magnifique apparition sur le tapis rouge lorsqu’elle a assisté au gala du Met le 1er mai. section médiane. Ses cheveux étaient coiffés avec une éruption volumineuse et séparés sur le côté.

La femme de 32 ans a été un peu sous les yeux du public ces derniers temps au milieu de la promotion de sa prochaine Barbie film. Le film ne sort pas avant le 21 juillet, mais Margot et sa co-vedette, Ryan Gosling, en ont déjà fait une large promotion. En avril, ils ont assisté à CinemaCon ensemble et ont canalisé Barbie et Ken dans leurs regards sur l’événement. Ils portaient tous les deux des ensembles roses, avec Margot magnifique dans un haut court rose et blanc et une jupe assortie.

La bande-annonce complète du film est sortie le 4 avril et mettait en vedette Margot (en tant que Barbie) conduisant dans une décapotable rose tout en portant une tenue rose. En chemin, elle a rencontré d’autres Barbies. La bande-annonce a également montré le flirt de Barbie et Ken, avec Ryan portant des tenues sauvages audacieuses en tant que Ken. « La première fois que j’ai lu le scénario de Barbie, ma réaction a été : ‘Ah, c’est trop bien. Quel dommage qu’il ne verra jamais le jour parce qu’ils ne nous laisseront jamais faire ce film !’ », a déclaré Margot dans une récente interview. « Mais ils l’ont fait ! »

Plus à propos Margot Robbie

