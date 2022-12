Margot Robbie porte le maillot de bain emblématique de Barbie dans la première bande-annonce Mopays.com

Vive Barbie ! Chez Margot Robbie Barbie fait une entrée remarquée dans le live-action Barbie bande-annonce portant le légendaire maillot de bain noir et blanc qu’elle a rendu célèbre en 1959 lors de la sortie de la première édition de la poupée de mode. La bande-annonce donne également un aperçu de Barbie dans son univers très coloré, ainsi que de Ryan Gosling Ken, Issa Raeet Simu Liu.

La bande-annonce a d’abord été diffusée avant les projections de Avatar : la voie de l’eauqui sortira en salles le 14 décembre. Une nouvelle bande-annonce pour de Christophe Nolan Oppenheimer également joué avant la suite d’Avatar, nous donnant la bande-annonce ultime bataille royale avant Barbie et Oppenheimer s’affrontent dans les salles à l’été 2023.

L’action en direct Barbie a été dirigé par Greta Gerwigla femme derrière Petite femme et Dame Oiseau. Le réalisateur a expliqué à quel point il était “excitant” et “terrifiant” d’affronter un personnage aussi emblématique.

“C’était comme un vertige, de commencer à l’écrire, comme : ‘Où commencez-vous même, et quelle serait l’histoire ?’ Et je pense que c’était ce sentiment que j’avais de savoir que ce serait une terreur vraiment intéressante », a déclaré Greta sur Dua Lipa À votre service podcast. “Habituellement, c’est là que se trouvent les meilleures choses”, a-t-elle ajouté, “où vous vous dites, ‘Je suis terrifié par ça.’ N’importe quoi où vous vous dites, ‘Cela pourrait être une fin de carrière’, alors vous vous dites, ‘Je devrais probablement le faire.'”

Barbie est l’un des films les plus attendus de 2023. Les fans ont eu un aperçu de Barbie pendant la production lorsque Margot et Ryan ont été repérés dans plusieurs couleurs (et très Barbie et Ken) lors d’un tournage à Los Angeles. Des looks de cow-boy aux tenues fluo, le département garde-robe n’a pas hésité la Barbie et Ken.

La Barbie le film fera l’histoire. Il s’agit du premier film d’action en direct de la franchise Barbie. De nombreux millénaires ont grandi en regardant des films d’animation Barbie films, mais maintenant elle frappe le grand écran dans la chair. Tout comme il y a toutes ces années, lorsque la première Barbie est sortie, la poupée mannequin est sur le point de dominer la conversation.

