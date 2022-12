Margot Robbie montre sa peau, Olivia Wilde devient pure à la première de “Babylon” de Brad Pitt

Olivia Wilde, Margot Robbie et Brad Pitt ont fait tourner les têtes alors qu’ils sortaient pour la première mondiale de “Babylon” à Los Angeles jeudi soir.

Robbie, 32 ans, joue dans le film inédit qui se concentre sur la poursuite d’acteurs en herbe à Hollywood. Elle était stupéfiante dans une robe asymétrique découpée avec une capuche noire. Wilde a opté pour un maquillage dramatique, avec une robe noire qui montrait de la peau avec une moitié inférieure transparente.

Pitt, qui joue également dans le film, a été vu jeudi soir en smoking avec une chemise blanche classique, et il a laissé le bouton du haut défait.

Tobey Maguire – qui joue James McKay dans le prochain film – a amené sa fille, Ruby, 16 ans, à la première. Il partage ses deux enfants, dont son fils Otis, avec Jennifer Meyer.

Le casting étoilé comprend également Phoebe Tonkin, Diego Calva, Samara Weaving, Max Minghella et Chloe Fineman.

Kelly Rowland a assisté à la première de “Babylon” dans une robe rouge glamour longue au sol et une coiffure coupe pixie.

“Babylone” met en vedette Robbie dans le rôle de Nellie LaRoy et Pitt dans celui de Jack Conrad. Le film marque la troisième fois que les deux travaillent ensemble. Ils sont tous les deux apparus dans « The Big Short » en 2015 et étaient dans « Once Upon a Time… in Hollywood » en 2019.

Robbie s’est récemment ouvert dans une interview avec E! News que le baiser spontané de son personnage avec le personnage de Pitt n’était pas écrit à l’origine dans le scénario.

“Ce n’était pas dans le scénario”, a expliqué Robbie à propos de la scène du baiser. “Mais je me suis dit : ‘Quand est-ce que j’aurai la chance d’embrasser Brad Pitt ? Je vais juste y aller.'”

Pitt a adressé le baiser improvisé sur le tapis rouge “Babylone” à Entertainment Tonight.

“Non, pas nécessairement”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si Robbie avait improvisé le baiser. “Il y a toujours de la place pour l’interprétation des personnages.”

Robbie a également parlé de la conversation qu’elle a eue avec le réalisateur Damien Chazelle qui a conduit à ce moment magique.

“J’ai dit : ‘Damien, je pense que Nellie monterait et embrasserait Jack'”, a-t-elle dit. “Et Damien était comme, ‘Eh bien, elle pourrait – attends, attends. Tu veux juste embrasser Brad Pitt.’ Et je me suis dit : « Oh, alors poursuis-moi en justice. Cette opportunité ne se représentera peut-être plus jamais. »”

Robbie a dit qu’elle et Chazelle avaient convenu que le baiser avait fonctionné pour son personnage. Quand est venu le temps de filmer la scène, le baiser a fini par être un moment dont Damien savait qu’il avait besoin pour faire le montage final.

Le film dramatique et comique arrive en salles juste à temps pour les vacances le 23 décembre.