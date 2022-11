Margot Robbie, la co-vedette de “Le loup de Wall Street” de Leonardo DiCaprio, dit qu’elle a bu de la tequila avant la scène de nu

Margot Robbie a révélé un moment arrosé dans les coulisses avec son co-vedette de “Le Loup de Wall Street” Leonardo DiCaprio.

Lors d’une apparition spéciale à l’événement de la British Academy of Film and Television Arts, l’actrice australienne a avoué qu’elle avait besoin d’un peu de courage liquide avant de filmer une scène de nu torride avec l’actrice oscarisée.

“Je ne vais pas mentir, j’ai pris quelques verres de tequila avant cette scène parce que j’étais nerveux… très, très nerveux”, a déclaré Robbie.

L’actrice maintenant âgée de 32 ans a continué d’expliquer comment elle s’était préparée pour la célèbre scène classée X, alors qu’elle jouait le personnage de Naomi Lapaglia il y a plus de dix ans, alors qu’elle n’avait que 22 ans.

“Honnêtement, je sais que cela semble idiot maintenant, sachant à quel point le film est devenu grand, à l’époque je pensais:” Personne ne va me remarquer dans ce film “”, a noté Robbie, selon le Daily Mirror.

“Peu importe ce que je fais dans ce film parce que tout le monde va se concentrer sur Leo [DiCaprio] et tout », a-t-elle ajouté.

Bien que le film de 2013 soit le rôle décisif de Robbie au milieu de son ascension vers la gloire, elle s’est demandé si elle voulait continuer à être actrice après avoir travaillé sur le film.

La star de “Suicide Squad” a récemment parlé franchement de sa carrière d’actrice et a déclaré qu’après avoir travaillé sur “Le loup de Wall Street”, elle avait débattu de l’arrêter avec Hollywood.

“Quelque chose se passait au début, et c’était assez horrible”, a rappelé Robbie à Vanity Fair.

“Et je me souviens avoir dit à ma mère : “Je ne pense pas que je veuille faire ça”, et elle m’a juste regardé, complètement impassible, et m’a dit : “Chéri, je pense qu’il est trop tard pour ne pas le faire.” C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que la seule voie était d’avancer”, a poursuivi Robbie.

Le film “Le loup de Wall Street” de Martin Scorsese mettait également en vedette les acteurs Jonah Hill et Matthew McConaughey.