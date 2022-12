Margot Robbie jaillit d’avoir embrassé Brad Pitt pendant le tournage de “Babylone” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Elle a du jeu ! Margot Robbie32 ans, a révélé comment elle s’était glissée dans un baiser impromptu en travaillant avec Brad Pitt58 ans, sur le tournage de leur prochain film Babylone.

“Ce n’était pas dans le script”, a-t-elle déclaré dans une récente interview avec E ! Nouvelles, “mais j’ai pensé, ‘Quand est-ce que j’aurai la chance d’embrasser Brad Pitt? Je vais juste y aller. » L’actrice nominée aux Oscars a déclaré que la scène du baiser avec son ancienne co-vedette de Once Upon a Time in Hollywood « était tout simplement géniale ».

Dans le film, qui sortira en salles le 23 décembre, Margot joue le rôle de l’actrice en herbe Nellie. Son personnage veut devenir célèbre dans les années 1920 à Hollywood avec l’aide de son aspirant star Manny Torres (Diego Calva) et l’acteur vétéran Jack Conrad, joué par Brad.

Margot a révélé qu’elle devait convaincre le réalisateur du film Damien Chazelle afin de réussir le baiser sexy parfait. “J’ai dit:” Damien, je pense que Nellie irait simplement embrasser Jack “”, a-t-elle admis.

“Et Damien était comme, ‘Eh bien, elle pourrait – attendez, attendez. Tu veux juste embrasser Brad Pitt. Et je me suis dit : ‘Oh, alors poursuis-moi en justice. Cette opportunité ne se représentera peut-être plus jamais. Et il était comme, ‘Ça marche pour le personnage’, et j’étais comme, ‘Je pense que oui.'”

“Il était comme, ‘Non, refaites-le. Cela fonctionne vraiment. J’étais comme, ‘Oh, génial’, a ri la star de Suicide Squad après que la scène se soit déroulée. “En fait, j’ai embrassé Catherine [Waterston]aussi, mais je ne sais pas si cela a fait la coupe », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, l’actrice de la liste A s’est récemment ouverte après que des paparazzi l’aient surprise à avoir l’air visiblement contrariée par un ami extérieur Cara Delevingne maison, de retour en septembre. À l’époque, Cara, 30 ans, affichait un comportement inhabituel en public, alors les fans ont supposé que Margot était en détresse à cause d’elle. Escouade suicide les luttes supposées de costar. Margot a abordé cette situation dans une nouvelle interview avec Salon de la vanité et a révélé que même sa mère l’avait appelée et lui avait demandé si elle et Cara allaient bien.

“Je suis comme, ‘Tout d’abord, oui et oui'”, a déclaré Margot à la publication. ” ‘Et deuxièmement, je ne suis pas chez Cara, je suis devant un Airbnb que je louais pour cinq jours ! Et je ne pleure pas ! ” a-t-elle encore expliqué. « J’avais quelque chose dans l’œil. J’essaie d’attraper mon masque facial, j’essaie de tenir une tasse de café, et je n’arrive pas à retirer un cheveu de mon œil.