Margot Robbie fait une rare apparition sur le tapis rouge des Golden Globes 2021

Barbie est dans le bâtiment!

Margot Robbie a fait une rare apparition publique le dimanche 28 février à l’hôtel Beverly Hilton pour les Golden Globes 2021.

Le double nominé aux Oscars, qui présentera lors de la cérémonie de ce soir, est sorti dans une robe à volants de la collection printemps 2021 de Chanel. La robe noire ornée comportait une fente haute, une ceinture double C à logo et des manches à épaules dénudées pour un look sans effort mais classique.

C’est la première fois que de nombreux fans voient le Suicide Squad star lors d’un événement depuis le début de la pandémie de coronavirus. Son dernier tapis rouge en personne était aux Oscars 2020, où elle a également enfilé une robe Chanel à manches détachées (et a été photographiée par Timothée Chalamet.)

Pour les Golden Globes de l’année dernière, Margot s’est frayée un chemin sur le tapis avec son mari Tom Ackerley, transformant l’événement fastueux en une soirée de rendez-vous adorable.

Elle a cependant assisté à quelques événements virtuels ces derniers mois. La semaine dernière, le Oiseaux de proie La star s’est rendue virtuellement au gala des arts de la G’Day USA American Australian Association. Et en octobre, elle a virtuellement assisté au défilé femme printemps-été 2021 de Chanel, en tant que visage de la maison de couture française.