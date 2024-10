Margot Robbie et Saoirse Ronan ont dû être séparés pendant Mary Queen Of Scots

Les acteurs séparés ont travaillé à merveille, a expliqué Robbie à Deadline, car une grande partie de l’histoire d’Elizabeth est « l’isolement et la solitude ». En tant qu’Elizabeth, Robbie a le visage de pierre, froid et souvent seul, tandis que Mary de Saoirse est entourée d’autres et a des scènes beaucoup plus légères. D’une certaine manière, Robbie a vécu par procuration à travers Ronan, sachant que son expérience de tournage était beaucoup plus joyeuse. En fin de compte, cela a fonctionné parce que lorsque les deux se sont rencontrés, Robbie a pu canaliser cette envie dans une sorte de ressentiment qu’Elizabeth avait envers Mary, et Ronan a pu transformer sa curiosité en la peur (bien méritée) de Mary à l’égard d’Elizabeth. De cette façon, lorsque les deux se sont vus, ils ont ressenti de réels sentiments inconfortables qui ont contribué à dynamiser leurs performances.

Bien que ce soit loin d’être la première (ou la dernière) fois que les acteurs étaient délibérément séparés pendant la production, c’était certainement un cas où cela s’est avéré pour le mieux. Bien que Ronan ait déclaré à Entertainment Weekly que lorsqu’ils se sont finalement réunis, les deux acteurs « pleuraient comme des idiots », se tenaient l’un l’autre et sanglotaient, il semble que le temps passé ensemble leur a donné une idée beaucoup plus forte de leurs personnages. Les deux ont presque eu la chance de se réunir à l’écran pour quelque chose de beaucoup plus amusant – « Barbie » de Greta Gerwig – mais malheureusement, cela a échoué. Peut-être qu’un jour, les deux pourront rire ensemble à l’écran, mais pour l’instant, nous avons au moins une scène meurtrière de « Mary Queen of Scots ».