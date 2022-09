Margot Robbie et Ryan Gosling ont été «mortifiés» lorsque les images du tournage de «Barbie» sont devenues virales

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Margot Robbie et Ryan Gosling sont devenus viraux plus tôt cet été lorsque des photos de paparazzi d’eux filmant leur nouveau film “Barbie” ont commencé à circuler en ligne.

Lors d’une récente apparition dans “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, Robbie a admis qu’elle et Gosling n’étaient pas exactement ravis lorsque des centaines de fans ont commencé à se présenter pour les regarder filmer alors qu’ils tournaient sur place à Los Angeles.

Les photos des deux sur le plateau étaient partout au cours de l’été et ont vraiment augmenté le battage médiatique entourant le film, mais Robbie a qualifié l’expérience de devenir virale comme l’une des choses les plus embarrassantes qui lui soient arrivées. Lorsque Fallon a montré les images virales, Robbie a expliqué à quel point ils étaient gênés.

“Je ne peux pas vous dire à quel point nous étions mortifiés, au fait”, a-t-elle déclaré à Fallon. “On a l’air de rire et de s’amuser, mais on est en train de mourir à l’intérieur. En train de mourir. Je me suis dit : « C’est le moment le plus humiliant de ma vie. »”

Robbie a dit qu’elle savait que certains fans voudraient venir voir le tournage du film et apercevoir elle et Gosling, mais elle ne s’attendait pas à ce qu’autant de personnes se présentent, notant qu’il y avait “des centaines de personnes qui regardaient tout le temps”. “

“Je veux dire, je savais que nous avions des extérieurs à tourner à LA. Je savais qu’une fois que vous faites des extérieurs, vous allez vous faire papa”, a-t-elle expliqué. “Il y aura probablement une petite foule de gens qui vont remarquer parce que, vous savez, nous nous démarquons un peu dans ces tenues. Donc, je savais qu’il y aurait un peu d’attention et probablement que certaines photos sortiraient là, mais pas comme il l’a fait. C’était comme fou.

Sur les photos, Gosling et Robbie sont en rollers portant des tenues rose vif et des coudières et genouillères fluorescentes. Robbie joue dans le film en tant que Barbie, la populaire poupée Mattel, et Gosling joue le rôle du petit ami de la poupée, Ken.

Lors d’une interview avec British Vogue l’année dernière, Robbie a expliqué comment les gens lui avaient fait part de leur scepticisme à l’égard du film. Mais, a-t-elle ajouté, une fois qu’ils ont découvert qui a réalisé et écrit le film, le scepticisme s’est estompé.

“Les gens entendent généralement Barbie et pensent : ‘Je sais ce que va être ce film.’ Et puis ils entendent que Greta Gerwig l’écrit et le réalise, et ils se disent : “Oh, eh bien, peut-être que je ne…””

Gerwig a écrit et réalisé l’adaptation 2019 de “Little Women” et “Lady Bird”, cette dernière ayant reçu 100% sur Rotten Tomatoes.

“Barbie” devrait sortir en salles le 21 juillet 2023.