Margot Robbie est “excitée” de voir la reine Harley de Lady Gaga dans “Joker” – Hollywood Life

Crédit d’image : Everett Collection

Après avoir joué Mme Harleen Quinzel – alias Harley Quinn – dans Suicide Squad, Oiseaux de proie, et La brigade suicide – Margot Robbie passera la batte de baseball de Harley à Lady Gaga. Gaga, 36 ans, incarnera Harley en face Joaquín Phoenixest Joker dans Joker : Folie à deux, et Margot, 32 ans, est prête. “Je pense qu’elle va faire un travail incroyable”, a déclaré Margo à propos de Gaga assumant le rôle lors d’une conversation avec Divertissement ce soir avant la première à Los Angeles de Babylone. Je suis vraiment enthousiaste; c’est tout ce que j’aurais pu espérer pour Harley, c’était qu’elle devienne l’un de ces personnages, un peu comme Batman ou Hamlet, qui passe d’acteur en acteur, [and] tout le monde essaie de les jouer.

“Donc, je pense que c’est tout simplement grâce à elle en tant que personnage que les gens veulent la voir dans plusieurs itérations. Je suis excitée », a-t-elle ajouté. Gaga devient la dernière grande star à jouer Quinn. En plus de Robbie, Gillian Jacobs a exprimé le personnage dans le film d’animation 2021, Injustice. Kaley Cuoco continue d’exprimer Harley sur la série HBO Max Harley Quinn. Mélissa Rauchqui a joué aux côtés de Kaley dans La théorie du Big Banga exprimé Harley Quinn pour le film d’animation de 2017 Batman et Harley Quinn. Mia Sara joué le personnage dans le Oiseaux de proie série, tandis que Hyden Walch l’a exprimée dans Le Batman série.

Comédienne voix emblématique Tara forte a exprimé Harley dans Batman : la ville d’Arkham et dans le Injustice Jeux. Elle a pris le relais pour Arleen Sorkinqui est à l’origine du personnage (en face de la fin Kévin Conroy) sur Batman : la série animée.

Gaga a confirmé son implication dans la suite de 2019 Joker en août 2022. Gaga a partagé un extrait rapide d’une vidéo où les silhouettes du Joker de Phoenix et (vraisemblablement) de Quinn de Gaga flottent sur un fond rouge pendant que “Cheek to Cheek” d’Irving Berlin joue. Elle a partagé le titre – Folie à deux en français – et que le film a une date de sortie le 24 octobre 2024.

Joker : Folie à deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL – Lady Gaga (@ladygaga) 4 août 2022

Directeur Todd Phillips a donné aux fans un premier aperçu du film le 10 décembre, en publiant une photo d’Arthur Fleck de Joaquin se rasant. « Jour 1. Notre garçon. #joker” a commenté le réalisateur.

Les rapports de ce Joker film étant une comédie musicale a divisé quelques fans, mais Zazie Beetz – qui reprend son rôle de Sophie Dumond dans le film – pense que cette décision « a un sens merveilleux », par Le journaliste hollywoodien.

“Je n’ai pas été vraiment surprise par cela”, a-t-elle déclaré. “Todd [Phillips] a toujours eu une approche créative du personnage. J’adore les comédies musicales, et je pense à elles car les personnages ressentent et vivent tellement qu’ils ne peuvent que chanter et danser à ce sujet, que ce soit dans la tristesse ou dans la joie. Et je peux aussi le voir en moi-même, car chanter et danser sont pour moi une expérience assez cathartique. Je traversais une période vraiment, vraiment difficile à un moment de ma vie, et j’ai juste commencé à danser et à pleurer toute seule. Et c’était une expression qui correspondait à l’endroit où j’étais à ce moment-là. Et ainsi je peux voir Arthur [Fleck], qui ressent et vit tant de choses, danse et chante à ce sujet. C’est le Joker, donc je pense que ça a du sens pour moi.

