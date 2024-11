Margot Robbie donne naissance à son premier bébé, ainsi qu’à Tom Ackerly

Margot Robbie est maintenant maman !

Le Barbie acteur et son mari, producteur de cinéma Tom Ackerley a accueilli un petit garçon plus tôt ce mois-ci, le Courrier quotidien rapporté aujourd’hui.

Selon le média, Robbie a commencé à accoucher il y a deux semaines, peu avant sa date d’accouchement. Son bébé est né le 17 octobre, a ajouté une source, et « tout va bien » dans la famille de trois personnes. Les parents du couple devraient arriver prochainement pour rencontrer leur petit-fils.

Karwaï Tang//Getty Images

La nouvelle est arrivée après qu’un proche de Robbie ait dit Personnes comment l’acteur se prépare pour ce prochain chapitre de sa vie. « Elle passe du temps à Los Angeles et se prépare à l’arrivée de son bébé », a déclaré la source au média. « Margot ne peut absolument pas attendre. »

Robbie et Ackerley attendaient avec impatience leur premier enfant ensemble, et apparemment, ils « voulaient tous les deux être parents depuis très longtemps et sont si heureux ». Alors que le couple devient parent, Robbie fera une pause dans ses projets de tournage. « Elle est généralement l’une des actrices les plus travailleuses d’Hollywood. Cependant, elle semble profiter d’un certain temps d’arrêt du tournage maintenant », a déclaré la source, ajoutant que Robbie avait « encore travaillé un peu » tout au long de sa grossesse. « Elle semble aimer rester occupée. »