Margot Robbie dit que son film féminin “Pirates des Caraïbes” est mort à Disney

Margot Robbie a révélé que Disney ne poursuivait plus son film “Pirates des Caraïbes” “dirigé par une femme”.

En 2020, il a été rapporté que Robbie jouerait dans la franchise, avec “ Oiseaux de proie” Christina Hodson écrit le scénario.

Cependant, dans une interview avec Vanity Fair pour le numéro de décembre/janvier, l’actrice a partagé que Disney avait choisi de ne pas aller de l’avant avec le film.

“Nous avions une idée et nous la développions depuis un certain temps, il y a très longtemps, d’avoir davantage une histoire dirigée par une femme – pas totalement dirigée par une femme – mais juste un type d’histoire différent, ce qui, selon nous, aurait été vraiment cool, ” Robbie a partagé avec le point de vente.

RYAN GOSLING POURRAIT ÊTRE LE DERNIER AJOUT AU PROCHAIN ​​PREQUEL “OCEAN’S ELEVEN” AVEC MARGOT ROBBIE

“Mais je suppose qu’ils ne veulent pas le faire”, a-t-elle précisé, faisant référence à Disney.

Un représentant de Disney n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Bien que le film de la star de “The Suicide Squad” ait été destiné à faire partie de la franchise “Pirates des Caraïbes”, d’un milliard de dollars, le film devait avoir sa propre histoire et ses propres personnages.

La franchise a également un redémarrage séparé dans les travaux sans Johnny Depp en tant que capitaine Jack Sparrow. L’absence de Depp dans la franchise a été un sujet lors de son procès en diffamation contre son ex-femme, Amber Heard, qui a fait la une des journaux cet été.

Au cours du procès, Depp a partagé qu’il n’avait aucune envie de revenir dans la franchise “Pirates des Caraïbes”. Alors qu’il était contre-interrogé par l’avocat de Heard, il a déclaré: “Le fait est, M. Depp, si Disney venait à vous avec 300 millions de dollars et un million d’alpagas, rien sur cette Terre ne vous inciterait à revenir en arrière et à travailler avec Disney sur un Le film “Pirates des Caraïbes”, n’est-ce pas ?”

Depp a répondu: “C’est vrai, M. Rottenborn.”

Au tribunal, un article publié en 2018 a été porté à l’attention de Depp. L’article affirmait qu’en raison des allégations de Heard, Depp était “sorti sous le nom de Jack Sparrow”, a rapporté Variety.

“Je n’étais pas au courant de cela, mais cela ne me surprend pas”, a déclaré l’acteur. “Deux ans s’étaient écoulés sans que l’on parlât constamment de moi dans le monde entier comme étant ce batteur de femme. Je suis donc sûr que Disney essayait de couper les ponts pour être en sécurité. Le mouvement #MeToo battait son plein à ce moment-là.”

L’agent de Depp, Jack Whigham, a témoigné qu’en raison des allégations de Heard, Depp a été tiré pour la course dans le sixième film “Pirates des Caraïbes”, qui a finalement entraîné une perte de 22,5 millions de dollars.

Depp, 59 ans, a accusé Heard, 36 ans, de l’avoir diffamé en se qualifiant à tort de victime de violence domestique dans un éditorial du Washington Post de 2018, et après un procès de six semaines, le jury s’est prononcé en sa faveur sur toutes ses affirmations. Heard a contre-attaqué, arguant que Depp, par l’intermédiaire de son avocat Adam Waldman, l’avait diffamée en qualifiant ses allégations de “canular”. Le jury s’est prononcé en faveur de Heard sur une seule réclamation et lui a accordé 2 millions de dollars.

Rebecca Rosenberg de Fox News Digital a contribué à ce rapport