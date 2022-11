Margot Robbie dit que sa carrière d’actrice s’est presque terminée après “Le Loup de Wall Street”

Margot Robbie a joué dans le film “Le loup de Wall Street” en 2013, qui l’a rapidement catapultée dans la gloire. Avant ce rôle révolutionnaire, elle était dans les émissions de télévision “Neighbours” et “Pan Am”.

Une fois que Robbie a décroché le rôle de Naomi Lapaglia dans le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill et Matthew McConaughey, sa vie n’a plus jamais été la même. Après avoir joué un rôle dans le film nominé aux Oscars, Robbie s’est demandé si elle voulait continuer à jouer.

“Quelque chose se passait dans ces premiers stades et c’était assez horrible”, Robbie rappelé à Vanity Fair.

MARGOT ROBBIE DIT QUE SON FILM « PIRATES DES CARAÏBES » FÉMININ EST MORT À DISNEY

“Et je me souviens avoir dit à ma mère : “Je ne pense pas que je veuille faire ça”, et elle m’a juste regardé, complètement impassible, et m’a dit : “Chéri, je pense qu’il est trop tard pour ne pas le faire.” C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que la seule voie était d’avancer”, a poursuivi Robbie.

Elle a également évoqué l’implication de sa famille dans sa renommée rapide.

“Si ma mère meurt dans un accident de voiture parce que vous vouliez une photo de moi en train d’aller à l’épicerie, ou si vous faites tomber mon neveu d’un vélo, pour quoi ? Pour une photo ? C’est dangereux, mais bizarrement, rien ne change.” elle a expliqué.

COMMENT MARGOT ROBBIE EST-ELLE DEVENUE CÉLÈBRE ? UN REGARD SUR LA CARRIÈRE ET LA VIE PERSONNELLE DE LA STAR DE “SUICIDE SQUAD”

Robbie a poursuivi sa carrière d’actrice après “Le Loup de Wall Street”. Certains autres films dans lesquels elle a joué au fil des ans sont “Whiskey Tango Foxtrot”, “La légende de Tarzan”, “Moi, Tonya” et “Mary Queen of Scots”.

Robbie a également interprété Harley Quinn dans “Suicide Squad”, “Birds of Pray” et le film de 2021 “The Suicide Squad”.

Au cours de l’interview, l’actrice a essayé de mettre des mots sur ce qu’est être dans l’industrie.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

“La façon dont j’essaie d’expliquer ce travail et ce monde aux gens est que les hauts sont vraiment élevés et les bas sont vraiment, vraiment bas”, a-t-elle déclaré. “Et je suppose que si tu as de la chance, tout s’équilibre au milieu.”

Certains des projets à venir de Robbie sont “Babylon”, un film avec Brad Pitt avec une date de sortie en décembre 2022 et le film d’action en direct “Barbie” avec Ryan Gosling, qui sortira en 2023.