Margot Robbie dévoile son ventre rond lors de sa première apparition sur le tapis rouge depuis l’annonce de sa grossesse

Margot Robbie était éblouissante dans une robe moulante qui moulait son ventre lors de sa première apparition sur le tapis rouge depuis l’annonce de sa grossesse.

L’actrice de « Barbie », 34 ans, portait une robe midi grise à épaules dénudées et des talons noirs à lanières lors de la première du dernier projet de production d’elle et de son mari Tom Ackerley, « My Old Ass », à Beverly Hills, en Californie, lundi.

Robbie a complété son look élégant avec un gros bracelet à chaîne en or et portait un glamour naturel et bronzé.

Le ventre rond et volumineux de Margot Robbie a fait ses débuts sur le tapis rouge lundi soir. Getty Images

L’actrice portait une robe midi moulante grise à épaules dénudées lors de la première de « My Old Ass » à Beverly Hills, en Californie, le 9 septembre. Getty Images

La tenue moulante épousait son ventre. Getty Images

La star de « Le Loup de Wall Street » rayonnait alors qu’elle posait pour des photos aux côtés de l’actrice Maisy Stella – qui portait une robe Simone Rocha couverte de roses – et de la réalisatrice Megan Park.

Ackerley, 34 ans, a assisté à l’événement, bien qu’il n’ait pas été photographié sur le tapis rouge avec sa femme.

Robbie a révélé qu’elle était enceinte et qu’elle attendait son premier enfant avec Ackerley en juillet lorsqu’elle a dévoilé son ventre rond dans un haut court blanc alors qu’ils profitaient d’une promenade en bateau sur le lac de Côme, en Italie.

Elle a posé pour des photos avec les actrices Megan Park et Maisy Stella. Getty Images

Elle a accessoirisé avec un gros bracelet en or. Getty Images

Quelques jours plus tard, elle a bercé son ventre et arborait une robe à pois Alaïa alors qu’elle assistait au 12e jour de Wimbledon 2024 avec Ackerley.

Les futurs parents se sont mariés en décembre 2016 lors d’une cérémonie intime à Byron Bay, en Australie.

Le duo s’est rencontré sur le tournage du drame de guerre « Suite Française » en 2013 et est sorti ensemble pendant deux ans avant de se marier.

La star de « Barbie » attend son premier enfant avec son mari Tom Ackerley. Image de fil

Sa grossesse a été révélée en juillet. Image de fil

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Ackerly et Robbie ont fondé leur société de production, LuckyChap Entertainment, en 2014 et ont depuis produit des mégasuccès, notamment « Barbie », « I, Tonya » et « Birds of Prey », dans lesquels elle a tous joué.

Bien qu’ils soient restés assez discrets sur leur relation, Robbie s’est extasié sur Ackerly dans une interview de 2016 avec Vogue.

« J’étais une femme célibataire par excellence. L’idée d’une relation amoureuse me donnait envie de vomir », a-t-elle déclaré. « Et puis, cette idée m’a pris. Nous avons été amies pendant si longtemps. J’ai toujours été amoureuse de lui. »

Robbie a épousé Ackerley en 2016. TheImageDirect.com

Le couple s’est rencontré sur le tournage d’un film en 2013. Getty Images

Robbie a continué : « Mais je me suis dit : « Oh, il ne m’aimera jamais en retour. Ne rends pas les choses bizarres, Margot. Ne sois pas stupide et ne lui dis pas que tu l’aimes. » Et puis c’est arrivé, et je me suis dit : « Bien sûr que nous sommes ensemble. Cela a tellement de sens, comme rien n’avait jamais eu de sens auparavant. »

L’Anglais a également évoqué la santé de leur relation dans une interview accordée au Times de Londres en juin, affirmant qu’ils n’avaient aucun problème à mélanger affaires et plaisir.

« C’est transparent. Nous n’avons pas de bouton marche/arrêt. Tout est devenu une seule chose », a-t-il déclaré.