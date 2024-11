Margot Robbie devient maman ! Accueille un petit garçon avec Tom Ackerley

Margot Robbie est maintenant maman !

L’actrice de 34 ans a accueilli son premier enfant avec son mari, Tom Ackerley. Le couple est ensemble depuis 2013 et s’est marié en 2016.

La nouvelle a été abandonnée par PEOPLE, cependant, plus de détails sur le bébé, y compris son nom et sa date de naissance, n’ont pas encore été révélés.

Margot a fait ses débuts avec son baby bump en juillet 2023 et était

Cela survient alors qu’Ackerley s’est ouvert en juin au Sunday Times sur l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle avec l’actrice.

« [We spend] 24 heures sur 24 [together] », a-t-il déclaré. « C’est transparent. Nous n’avons pas de bouton d’activation ou de désactivation. Tout est devenu une seule chose. »

Lors d’une interview sur le tapis rouge avec E! News aux Critics Choice Awards 2024, Robbie dit à propos d’Ackerley : « J’ai tellement de chance. Il aime être derrière la caméra. Il n’est dérouté par rien de tout cela.

Elle a noté : « Il est tout simplement le meilleur, c’est tellement amusant. … J’adore le mot normie. Oui, tous mes amis, tout le monde dit : « C’est cool ce que tu fais, mais c’est plus amusant de sortir et de parler d’autres choses. » Et vous dites : « Je sais ». »