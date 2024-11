Margot Robbie accouche et accueille son premier bébé avec Tom Ackerley

Margot Robbie a endossé son dernier rôle : maman.

Le Barbie la star a récemment donné naissance à son premier enfant avec son mari Tom Ackerleyont rapporté plusieurs médias le 2 novembre.

Selon Personnesles deux ont accueilli un petit garçon.

L’arrivée du petit survient trois mois après que Margot a débuté sa grossesse alors qu’elle était en vacances au lac de Côme, en Italie, avec Tom en juillet. À peine une semaine plus tard, Margot, vêtue d’une robe blanche à pois et d’une cape assortie qui mettait en valeur son ventre, et Tom ont servi du PDA à Wimbledon, regardant attentivement le match avant de s’arrêter pour partager un doux baiser.

La mode à Wimbledon n’est pas le seul aspect de leur partenariat. Margot et Tom, tous deux âgés de 34 ans, se démarquent puisqu’elle a récemment partagé son point de vue sur ce qui fait d’elle et de son mari un couple parfait. « J’ai tellement de chance », a déclaré Margot à E! News aux Critics Choice Awards 2024, détaillant son mariage avec son mari « normie » Tom. « Il aime être derrière la caméra. Il n’est pas dérangé par tout ça. »