Margo Price: Revue de Strays – un voyage alimenté par des champignons magiques qui contient un coup de poing lyrique

NLa star d’Ashville, Margo Price, est passée de la pauvreté et de l’alcoolisme à la mise en gage de son alliance afin de financer ses débuts en 2016, Midwest Farmer’s Daughter, qui a dominé les charts country britanniques. Mais elle refuse de laisser sa trame de fond la définir sur son quatrième album, Strays. Conduite d’ouverture riche en organes, Been to the Mountain la trouve déclarant “J’ai roulé dans l’argent sale, je me suis tenu dans la ligne de l’aide sociale” mais annonçant, avec défi : “Je sais qu’il y a plus ici que ça.”

L’œuvre d’art pour Strays. Photographie : Alysse Gafkjen

Dans la foulée de son autobiographie, Maybe We’ll Make It, Strays balaie avec brio le country, le psych et le rock’n’roll poétique à la Patti Smith. Écrit après une session de champignons magiques de six jours avec son mari / collaborateur Jeremy Ivey, les 10 chansons ont été enregistrées au studio Topanga Canyon du producteur Angel Olsen Jonathan Wilson en Californie et ont une sensation de paysages sauvages alors qu’ils oscillent entre l’autobiographique et l’observation.

L’ancien guitariste de Tom Petty and the Heartbreakers, Mike Campbell, apporte de gros riffs rock à Light Me Up, qui lutte contre les démons. Sharon Van Etten apporte des harmonies aux compositions entraînantes et enrobées de synthétiseur Radio et Anytime You Call pour un refrain éblouissant. Les meilleures chansons de Price contiennent de puissants coups de poing lyriques. La route de comté dirigée par un piano est magnifiquement réfléchissante, mais semble progressivement avoir été écrite du point de vue d’une amie décédée dans un accident de voiture dans sa jeunesse, tandis que le récit empathique de Lydia sur le flux de conscience, d’une femme de Vancouver qui « s’est vendue pour l’héroïne synthétique » et « vivre de pourboires et de méthamphétamine », ne s’oublie pas facilement.