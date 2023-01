Margie Duncan, danseuse des années 60 et remplaçante de Debbie Reynolds, est décédée à 92 ans

Margie Duncan, une danseuse et actrice des années 60 qui était également la remplaçante de son amie Debbie Reynolds, est décédée. Elle avait 92 ans.

Le fils de Duncan, Mark Rich, a confirmé mercredi le décès de la matriarche à Fox News Digital. Elle est décédée le 3 janvier après une brève maladie dans sa maison de Los Angeles, en Californie, a déclaré mercredi sa famille au Hollywood Reporter.

Duncan est née à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 4 septembre 1930. Elle était l’aînée de deux filles. Duncan s’est produite dans sa ville natale et à l’Académie de musique, où elle est devenue une danseuse de claquettes accomplie. Selon le point de vente, l’un de ses contemporains était Eddie Fisher, un chanteur qui a ensuite épousé Reynolds de 1955 à 1959.

Selon le point de vente, Duncan a déménagé à New York après avoir obtenu son diplôme de l’école catholique de Callihan. Alors qu’elle se produisait à la discothèque de Versailles, Fisher a amené Reynolds, sa fiancée de l’époque, pour voir son spectacle. Ils ont été officiellement présentés par la suite lors d’un souper tardif. Duncan a rappelé plus tard qu’elle et Reynolds portaient la même tenue et ressemblaient à des sœurs.

Duncan a épousé le meilleur ami de Fisher au lycée, Bernie Rich, la même année où Fisher et Reynolds ont dit: “Oui.” Duncan et Rich ont accueilli leur premier-né, un fils nommé Michael, en 1956. Il est né un jour avant que Reynolds et Fisher n’aient leur premier enfant, leur fille Carrie Fisher. Le point de vente a noté que les femmes étaient à nouveau enceintes en même temps en 1958 et avaient eu leur deuxième enfant en l’espace de trois semaines.

Duncan et Rich ont divorcé en 1968. Elle a eu un bref deuxième mariage avec Sheldon Kaufman.

En tant que remplaçante de Reynolds, Duncan a travaillé en étroite collaboration avec des chorégraphes sur le plateau, puis a enseigné les routines à son amie. Elle a servi de remplaçante pour “The Second Time Around” de 1961, “The Unsinkable Molly Brown” de 1964 et “The Singing Nun” de 1966, qui mettaient tous en vedette Reynolds.

Les femmes ont collaboré d’autres manières. Le point de vente a partagé qu’à la fin des années 1970, Reynolds a fait appel à Duncan lorsqu’elle a voulu créer un espace pour que les danseurs professionnels puissent répéter. Duncan a transformé un immeuble à North Hollywood en studio pendant que Reynolds était sur la route.

Duncan a dirigé DR Studios, où Michael Jackson a répété “Thriller”. Pendant plus de trois décennies, des stars comme Madonna, Bette Midler et Ann-Margret ont visité le studio pour travailler sur leurs routines.

Reynolds est décédée en 2016, un jour après sa fille Carrie. Elle avait 84 ans. C’est alors que Duncan a pris sa retraite de DR Studios. Selon le point de vente, elle a passé ses dernières années à faire de la danse de salon chaque semaine.

Duncan laisse dans le deuil ses fils Michael et Mark, une fille nommée Elisa, une sœur nommée Joan, ainsi que ses petits-enfants Evelyn, Tony et Gina.