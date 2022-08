Marge de crédit sur valeur domiciliaire vs. Refi : qu’est-ce qui a le plus de sens dans cette économie ?

L’accession à la propriété a ses avantages. L’un des principaux est la capacité de faire fructifier votre patrimoine en accumulant des capitaux propres, qui correspondent à la différence entre le solde de votre prêt hypothécaire et la valeur estimative de votre maison.

Une façon d’accéder à la valeur nette de votre maison est de la vendre. Bien sûr, vous aurez de l’argent en poche, mais vous aurez également la tâche douteuse – et stressante – de trouver un autre endroit où vivre ; pas une situation idéale pour être au milieu de la hausse des valeurs des maisons d’aujourd’hui. Si vous ne cherchez pas à déménager, vous pouvez exploiter la valeur nette de votre maison par le biais d’un refinancement en espèces, d’un prêt hypothécaire inversé (si vous avez 62 ans ou plus et que vous avez remboursé votre prêt hypothécaire), d’un prêt sur valeur nette d’une maison ou d’un marge de crédit sur fonds propres, ou HELOC.

Avec Taux hypothécaires fixes sur 30 ans autour de 5 %, le remplacement de votre prêt hypothécaire actuel par un nouveau par le biais d’un refinancement en espèces n’est peut-être pas l’option la plus avantageuse, et un prêt hypothécaire inversé ne s’applique que si vous avez 62 ans ou plus. Qui fait prêts sur valeur domiciliaireen particulier les HELOC, une option plus populaire dans l’économie d’aujourd’hui. Voici ce que vous devez savoir sur les HELOC.

Qu’est-ce qu’un HELOC ?

Un HELOC est un type de prêt immobilier qui permet aux propriétaires d’accéder à leur capital sous la forme d’une ligne de crédit renouvelable. Le solde du prêt est basé sur le montant des fonds propres disponibles dans une maison. Ces prêts sont divisés en deux phases : une période de tirage — le moment où les emprunteurs ont accès aux fonds — et la période de remboursement, pendant laquelle les fonds ne sont plus disponibles. La propriété garantit le prêt en garantie, de sorte que le HELOC devient une deuxième hypothèque. Cela diffère d’un prêt de refinancement de trésoreriequi remplace l’hypothèque actuelle avec un taux d’intérêt ajusté et des modalités de remboursement.

Exploiter la valeur nette de votre maison avec un HELOC peut être une option plus rentable qu’un refinancement en espèces, car les taux d’intérêt continuent d’augmenter. Fin juillet, le La Réserve fédérale a relevé le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 2,25 % à 2,50 % dans le but de ralentir la hausse du taux d’inflation, qui est actuellement de 8,5 % pour les 12 mois se terminant en juillet.

Bien que l’augmentation du taux des fonds ne se traduise pas toujours par une hausse des taux hypothécaires (taux hypothécaires moyens tendent légèrement à la baisse ces dernières semaines), de nombreux propriétaires ont déjà refinancé et obtenu des taux d’intérêt historiquement bas au cours des deux dernières années. Le refinancement avec une option de retrait maintenant augmenterait le taux hypothécaire actuel du propriétaire, ce qui entraînerait plus d’intérêts sur la durée du prêt.

Comment se qualifie-t-on pour un HELOC ?

Tout d’abord, vous devez disposer d’une valeur nette suffisante dans votre maison. En règle générale, vous pouvez emprunter jusqu’à 85 % de la valeur estimative de votre maison moins ce que vous devez encore sur votre prêt hypothécaire ou d’autres prêts garantis par votre maison. Ensuite, votre prêteur examinera votre pointage et vos antécédents de crédit, vos antécédents professionnels, vos revenus mensuels et vos dettes mensuelles pour déterminer votre solvabilité, ce qui déterminera les conditions du HELOC.

Gabe Clark, vice-président des prêts hypothécaires pour le taux garanti, a déclaré à Crumpe qu’il constate que certains clients préfèrent un HELOC sur un prêt de refinancement en espèces en raison de leur flexibilité. Les emprunteurs peuvent utiliser un HELOC à leur convenance, le rembourser et accéder à nouveau aux fonds plus tard.

En plus de sa flexibilité, les HELOC offrent les avantages suivants :

Les HELOC sont des comptes renouvelables, comme une carte de crédit. Vous pouvez accéder aux fonds lorsque vous en avez besoin.

La plupart des HELOC exigent une cote de crédit d’au moins 620, mais une cote de crédit de 700 ou plus est préférable.

La durée des prêts peut varier de cinq à 30 ans.

La « période de tirage » est la durée pendant laquelle les fonds sont disponibles ; généralement de cinq à 10 ans. Les paiements ne portent généralement que sur les intérêts pendant la période de tirage.

Une fois la période de tirage terminée, les fonds ne sont plus disponibles et le prêt doit être remboursé selon les conditions du prêt.

Les HELOC à tirage complet nécessitent que le montant total du prêt sélectionné soit utilisé initialement. Tous les fonds alloués doivent être utilisés aux fins prévues une fois le prêt traité.

Les intérêts payés sur un HELOC sont déductibles d’impôt si les fonds sont utilisés pour acheter, réparer ou améliorer considérablement la propriété utilisée pour garantir le prêt.

Quelle est la différence entre le refinancement d’un prêt et un HELOC ?

Le refinancement est une pratique courante, surtout lorsque vous avez la possibilité de réduire le taux d’intérêt et d’améliorer les autres conditions de votre prêt hypothécaire. Mais en raison de la hausse des taux hypothécaires cette année, ce n’est pas une option viable. Matthew Vernon, responsable des prêts aux particuliers pour Bank of America, a expliqué que le climat économique actuel a un impact sur la demande de HELOC. “Compte tenu de la récente hausse des taux d’intérêt, nous constatons plus de demande pour les HELOC que pour le refinancement en espèces”, a-t-il déclaré à CNET par e-mail.

“Si vous effectuiez un refi de retrait en ce moment, le nouveau taux doublerait potentiellement, ce qui n’est pas un bon résultat pour les consommateurs”, a déclaré Jackie Frommer, COO des prêts chez Figure, expliquant la demande croissante de HELOC. Elle a déclaré à Crumpe que la récente augmentation de la demande est attribuable à la fois aux faibles taux d’intérêt sur les premières hypothèques actuelles et à l’appréciation significative du prix des maisons. “Lorsque les taux d’intérêt augmentent, le refinancement pour retirer de l’argent coûtera plus cher aux propriétaires pendant la durée du prêt”, a ajouté Frommer. C’est pourquoi les HELOC peuvent être une alternative économique pour accéder à la valeur nette de votre maison. Figure est une plate-forme de financement sur valeur domiciliaire qui a financé un montant record de 325 millions de dollars en HELOC en juin selon son communiqué de presse — une augmentation de 300 % des prêts par rapport à la même période l’an dernier.

Le tableau suivant met en évidence certaines des principales différences entre un HELOC et un refinancement par encaissement :

HELOC vs refinancement par encaissement HELOC Refinancement par encaissement Impact sur l’hypothèque initiale L’hypothèque originale demeure en place, aucun changement. Attache comme deuxième hypothèque, garantie par la propriété. Rembourse l’hypothèque existante. Nouvelles conditions de prêt basées sur les critères disponibles. Devient la première hypothèque, garantie par la propriété. Conditions de prêt typiques Période de tirage de 5 à 10 ans. Période de remboursement jusqu’à 20 ans. Modalités de remboursement sur 15 ou 30 ans. Paiement Intérêts seulement pendant la période de tirage. Ajoute un nouveau paiement en plus de l’hypothèque. Remplace le versement hypothécaire actuel. Accès aux fonds Au besoin pendant la période de tirage. Le total de l’encaissement est immédiatement à la clôture.

Est-ce qu’un HELOC est le bon choix pour vous?

Évaluer si un HELOC est le bon choix dépendra de facteurs spécifiques à votre cas. Cependant, il y a quelques règles générales à considérer :

Avantages:

Un HELOC ne change pas les conditions de votre prêt initial.

Les fonds peuvent être utilisés à tout moment pendant la période de tirage.

Le remboursement pendant la période de tirage ne porte généralement que sur les intérêts, ce qui donne aux emprunteurs plus de flexibilité dans la gestion des flux de trésorerie.

La valeur nette de votre maison peut être utilisée pour financer des rénovations domiciliaires, investir ou faire des achats importants.

Les taux d’intérêt seront inférieurs à ceux des prêts non garantis, tels que les prêts personnels ou les cartes de crédit.

Les inconvénients:

Le prêt est garanti en utilisant la maison comme garantie. Le défaut d’un HELOC exposera un propriétaire au risque de perdre sa maison.

Le prêt HELOC entraînera le deuxième paiement en plus du paiement hypothécaire.

De nombreux HELOC, mais pas tous, sont des prêts à taux d’intérêt variable. Votre paiement fluctuera avec les changements du taux de référence de la Réserve fédérale. Ce taux peut changer aussi souvent que toutes les six semaines en fonction des mesures prises par la Réserve fédérale.

Quelles sont les meilleures pratiques de gestion d’un HELOC?

Les HELOC conviennent mieux aux propriétaires qui ont besoin d’accéder à la valeur nette de leur maison pour financer des dépenses aussi importantes que les rénovations domiciliaires, les dépenses universitaires et la consolidation de dettes.

« Marges de crédit sur valeur domiciliaire [can be the] meilleure option car les taux sont bas par rapport aux prêts personnels ou aux cartes de crédit. Le HELOC que nous proposons est un HELOC à taux fixe », a déclaré Arun Tripathi, responsable des nouveaux produits de prêt garantis à taux garanti. Le taux annuel en pourcentage, ou APR, pour les HELOC à taux garanti se situe entre 4,25 % et 12,25 %, sur la base de le profil de crédit de l’emprunteur Le montant du prêt peut aller d’un minimum de 15 000 $ à un maximum de 400 000 $ La période de tirage maximale est de cinq ans.

Comme pour tout produit de prêt, il est important de comprendre les conditions du prêt et comment elles correspondent à vos objectifs. Les produits à taux variable peuvent avoir des offres promotionnelles basses. Cependant, les changements dans l’économie peuvent affecter les taux d’intérêt et votre paiement. Vous devriez également avoir un plan pour rembourser le HELOC pendant la période de tirage et une fois que la période de remboursement du prêt commence. Les HELOC offrent aux consommateurs la possibilité d’accéder à la valeur accumulée dans leur maison, mais doivent être gérés avec prudence afin de ne pas mettre la maison en danger.

La ligne du bas

Un HELOC peut être un moyen rentable d’accéder à des liquidités compte tenu des taux d’intérêt actuels sans affecter les taux bas des prêts hypothécaires existants. Pour les propriétaires qui cherchent à financer des investissements judicieux, des améliorations domiciliaires ou des articles coûteux, un HELOC est une option viable qui devrait être envisagée. Un HELOC, cependant, n’est pas idéal pour financer les dépenses quotidiennes ou s’il est souscrit sans un plan clair et la capacité de le rembourser. De plus, le défaut d’un HELOC peut entraîner la perte de la propriété utilisée pour garantir le prêt.