Marge de crédit sur valeur domiciliaire : taux HELOC pour juillet 2022

Une marge de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, est un prêt qui vous permet d’emprunter sur la capitaux propres que vous avez constitués dans votre maison et fonctionne presque comme un carte de crédit. Il fournit une ligne de crédit ouverte à laquelle vous pouvez accéder pendant un certain temps (généralement 10 ans). Pendant ce temps, vous n’êtes tenu de rembourser que les intérêts sur l’argent que vous avez retiré, ce qui signifie que vous pouvez emprunter une grosse somme d’argent pendant une période prolongée tout en ne faisant que des paiements mensuels minimaux.

Les HELOC peuvent être une bonne option dans un environnement de taux d’intérêt en hausse comme celui dans lequel nous sommes actuellement parce qu’ils ont des taux inférieurs à la plupart cartes de crédit, prêts personnelsprêts sur valeur domiciliaire et refinancement hypothécaire. Mais les HELOC sont aussi risqué parce qu’ils sont sécurisé prêts, qui nécessitent une garantie pour obtenir un financement : votre maison sert de garantie, donc si vous n’êtes pas en mesure de rembourser l’argent que vous avez retiré, vous pourriez perdre votre maison. De plus, les HELOC ont taux d’intérêt variables cela signifie que votre taux peut monter ou descendre avec le marché, de sorte que vous n’aurez pas toujours un paiement mensuel prévisible.

Nous vous expliquerons comment fonctionne un HELOC, comment décider s’il s’agit de la bonne option pour vous et comment il se compare à d’autres types de prêts.

Tendances actuelles des taux HELOC

À l’heure actuelle, le taux d’intérêt moyen pour un HELOC de 10 ans est d’environ 5,5 % et de 7,3 % pour un HELOC de 20 ans, selon Bankrate, qui appartient à la même société mère que CNET. Tout taux inférieur au taux moyen est généralement considéré comme un bon taux pour les HELOC.

Les taux d’intérêt des HELOC sont variables et largement déterminés par le taux d’intérêt de référence, qui est fixé par la Réserve fédérale. Jusqu’à présent cette année, la Fed a relevé trois fois le taux d’intérêt de référence et a signalé qu’il continuerait d’augmenter les taux tout au long de 2022. Les taux d’intérêt des HELOC ont tendance à être inférieurs à ceux taux hypothécaires et d’autres taux de prêt sur valeur domiciliaire, qui est l’un des avantages. Ils ont également généralement des périodes d’introduction au cours desquelles ils offrent un taux encore plus bas pendant un certain temps.

Qu’est-ce qu’un HELOC ?

Un HELOC est un prêt immobilier qui vous permet de puiser dans la valeur nette de votre maison sur une longue période. Vous pouvez connaître la valeur nette de votre maison en soustrayant le solde de votre prêt hypothécaire de la valeur marchande actuelle de la maison. Donc, si votre maison vaut 500 000 $ et qu’il vous reste 300 000 $ à rembourser sur votre prêt hypothécaire, vous auriez 200 000 $ en capital. En règle générale, vous pouvez emprunter jusqu’à 85 % de votre capital — dans ce cas, il s’agit de 170 000 $.

Un HELOC fonctionne comme une ligne de crédit renouvelable à laquelle vous pouvez accéder en permanence. La période pendant laquelle vous pouvez retirer de l’argent de votre marge de crédit s’appelle la période de tirage, et elle est généralement de 10 ans pour les HELOC. Cela pourrait être une bonne option si vous avez besoin d’avoir accès à de l’argent, mais que vous ne savez pas de combien vous en aurez besoin (ou quand vous en aurez besoin). Les HELOC ont également tendance à avoir des taux d’intérêt plus bas que les autres types de prêts immobiliers ou des prêts personnels.

Si vous avez besoin d’argent pour amélioration de la maison ou pour payer les frais d’études supérieures comme les frais de scolarité, un HELOC peut être avantageux car vous pouvez retirer de l’argent à plusieurs reprises au cours de la durée de votre prêt. De plus, vous n’avez qu’à payer des intérêts sur l’argent que vous retirez. Ainsi, si vous êtes approuvé pour un HELOC de 100 000 $ et que vous ne retirez que 25 000 $, vous ne paierez que des intérêts sur les 25 000 $.

Comment fonctionnent les HELOC ?

Étant donné que les HELOC fonctionnent comme une marge de crédit, pendant la période de tirage, vous pouvez retirer de l’argent autant de fois que vous le souhaitez par chèque ou par carte de débit, tant qu’il est inférieur au montant total de votre prêt HELOC. Vous devez également effectuer des paiements mensuels minimes, généralement uniquement pour les intérêts courus pendant la période de tirage. Au fur et à mesure que vous remboursez votre HELOC, cet argent est ajouté à votre solde renouvelable (afin que vous puissiez continuer à retirer des fonds).

Une fois la période de tirage terminée, vous entrez dans la période de remboursement, qui dure généralement entre 10 et 20 ans. À ce stade, vous ne pouvez pas retirer plus d’argent de votre HELOC. Une fois que vous êtes dans la période de remboursement, vos mensualités augmenteront parce que vous devez commencer à rembourser le principal (le montant que vous avez retiré) en plus des intérêts courus.

Avantages d’un HELOC

Des taux d’intérêt plus bas : Les HELOC ont généralement baisse des taux d’intérêt que les autres prêts sur valeur domiciliaire, les prêts personnels ou les cartes de crédit.

Les HELOC ont généralement que les autres prêts sur valeur domiciliaire, les prêts personnels ou les cartes de crédit. Longs délais de tirage et de remboursement : La plupart des HELOC vous permettent de retirer de l’argent pendant 10 ans, puis offrent une période de remboursement encore plus longue (généralement jusqu’à 20 ans).

La plupart des HELOC vous permettent de retirer de l’argent pendant 10 ans, puis offrent une période de remboursement encore plus longue (généralement jusqu’à 20 ans). Vous pouvez prendre l’argent en plusieurs versements : Vous n’êtes pas obligé d’utiliser tout l’argent disponible en une seule fois et vous n’avez qu’à payer des intérêts sur les fonds que vous retirez.

Inconvénients d’un HELOC

Vous devez utiliser votre propre logement en garantie : Si vous faites défaut sur un HELOC ou si vous ne pouvez pas effectuer vos paiements, vous pourriez perdre votre maison. Lorsque vous mettez une maison en garantie et que vous ne pouvez pas rembourser votre prêt, la banque ou le prêteur peut saisir votre maison, ce qui signifie qu’ils peuvent prendre possession de votre maison afin de compenser l’argent qu’ils ont perdu.

Si vous faites défaut sur un HELOC ou si vous ne pouvez pas effectuer vos paiements, vous pourriez perdre votre maison. Lorsque vous mettez une maison en garantie et que vous ne pouvez pas rembourser votre prêt, la banque ou le prêteur peut saisir votre maison, ce qui signifie qu’ils peuvent prendre possession de votre maison afin de compenser l’argent qu’ils ont perdu. Ils ont des taux d’intérêt variables : Votre taux d’intérêt initial peut être faible, mais les taux HELOC sont variables et non fixes. Cela signifie qu’ils peuvent fluctuer en fonction de l’évolution de l’économie et du taux d’intérêt de référence. Cela signifie que vos mensualités ne sont pas prévisibles et peuvent fluctuer au cours du prêt. Bien qu’il existe des HELOC à taux fixe, ils sont moins courants et sont considérés comme un hybride entre un HELOC et un prêt sur valeur domiciliaire.

Votre taux d’intérêt initial peut être faible, mais les taux HELOC sont variables et non fixes. Cela signifie qu’ils peuvent fluctuer en fonction de l’évolution de l’économie et du taux d’intérêt de référence. Cela signifie que vos mensualités ne sont pas prévisibles et peuvent fluctuer au cours du prêt. Bien qu’il existe des HELOC à taux fixe, ils sont moins courants et sont considérés comme un hybride entre un HELOC et un prêt sur valeur domiciliaire. Il peut y avoir des montants de retrait minimum : Certains HELOC ont des montants de retrait initiaux minimes, ce qui pourrait vous amener à retirer plus d’argent que prévu (et à devoir rembourser plus que prévu).

HELOCs vs prêts sur valeur domiciliaire

Les HELOC et les prêts sur valeur domiciliaire vous permettent tous deux d’emprunter sur la valeur nette que vous avez accumulée dans une maison. Avec les deux, vous contractez un crédit résidence secondaire en plus de votre crédit immobilier. Votre maison est également utilisée comme garantie pour garantir l’un ou l’autre type de prêt. Un prêt sur valeur domiciliaire, cependant, offre une somme forfaitaire en espèces que vous remboursez en versements mensuels fixes. Un HELOC, en revanche, vous approuve pour un montant de prêt défini et vous permet ensuite de retirer uniquement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Un HELOC a un taux d’intérêt variable, alors que les prêts sur valeur domiciliaire sont des prêts à taux fixe. Cela signifie que vous aurez un paiement mensuel plus prévisible avec un prêt sur valeur domiciliaire. Les HELOC sont beaucoup plus flexibles, mais vos paiements mensuels peuvent être plus imprévisibles car votre taux d’intérêt peut fluctuer. Avec un HELOC, vous devez vous assurer que vous pouvez payer vos intérêts mensuels si votre taux augmente.

Un HELOC est préférable si :

Vous avez besoin d’accéder au crédit pendant une période prolongée (généralement 10 ans)

Vous avez besoin de plus de temps pour rembourser le montant du prêt

Vous voulez avoir la possibilité de retirer votre argent par versements et non en une seule fois

Un prêt sur valeur domiciliaire est préférable si :

Vous voulez un taux d’intérêt fixe

Vous souhaitez un échéancier de remboursement mensuel prévisible

Vous voulez une somme d’argent forfaitaire et savez exactement de combien d’argent vous avez besoin

HELOCs vs refinancements en espèces

UN refinancement en espèces est un type de prêt différent de celui d’un HELOC : vous encaissez littéralement la valeur nette que vous avez accumulée dans votre maison au fil des ans. Il remplace votre hypothèque actuelle par une nouvelle hypothèque égale à la valeur de votre maison et vous permet d’encaisser le montant que vous avez accumulé en capital. Si votre maison est évaluée à 300 000 $ et que vous devez encore 100 000 $ sur une hypothèque, la différence de 200 000 $ correspond à la valeur nette de votre maison. Les prêteurs vous permettent souvent d’encaisser 80 % de votre capital (140 000 $ dans ce cas).

Avec un HELOC, vous encaissez également votre capital, mais vous contractez un prêt supplémentaire en plus de votre hypothèque actuelle. Ainsi, vous devrez effectuer vos versements hypothécaires mensuels en plus de rembourser votre HELOC chaque mois. Avec un refinancement par encaissement, vous n’êtes responsable que de votre paiement hypothécaire chaque mois. Cependant, votre paiement hypothécaire sera plus cher parce que vous avez ajouté plus d’argent sur votre prêt hypothécaire lorsque vous avez encaissé votre capital.

Un refinancement en espèces vous offre cette équité en une somme forfaitaire, tandis qu’un HELOC vous permet de tirer sur votre équité en plusieurs versements et offre une ligne de crédit d’un an.

Un HELOC est préférable si :

Vous avez besoin d’accéder au crédit pendant une période prolongée (généralement 10 ans)

Vous avez besoin d’une période de remboursement de prêt plus longue

Vous voulez avoir la flexibilité de retirer votre argent en plusieurs versements

Un refinancement en espèces est préférable si :

Vous souhaitez refinancer votre prêt hypothécaire à un taux d’intérêt inférieur ou à plus court terme

Vous voulez une somme forfaitaire en espèces et connaissez le montant

Vous voulez un versement hypothécaire mensuel fixe

FAQ

Qu’est-ce qu’un bon taux HELOC ? Tout taux inférieur au taux moyen est généralement considéré comme un bon taux pour les HELOC. Actuellement, le taux d’intérêt moyen pour un HELOC de 10 ans est d’environ 5,5 % et de 7,3 % pour un HELOC de 20 ans, selon Bankrate.

Comment puis-je me qualifier pour un HELOC? Pour être admissible à un HELOC, vous devez avoir un bon crédit, au moins 15 % à 20 % de la valeur nette de votre maison et un ratio d’endettement ne dépassant pas 43 %. (Votre ratio d’endettement est le total de vos dettes mensuelles divisé par votre revenu mensuel brut.) Ainsi, si vous gagnez 4 000 $ par mois avant impôts et que vous payez 1 500 $ de dettes chaque mois, votre DTI serait égal à 37,5 %. Plus votre DTI est bas, meilleures sont vos chances d’approbation. Si vous avez un bon ou un excellent crédit, vous pourriez verrouiller un taux HELOC inférieur plus proche de 3% à 5%. Si vous avez un crédit inférieur à la moyenne, attendez-vous à payer des taux plus proches de 9 % à 10 %. Les prêteurs veulent généralement voir au moins une cote de crédit de 620 ou plus. Vous pouvez être refusé pour un HELOC si vous n’avez pas un pointage de crédit ou un revenu suffisamment élevé. Vous pouvez également être refusé si vous n’avez pas suffisamment de capitaux propres accumulés dans votre maison. La plupart des prêteurs exigent au moins 15 % à 20 %.

Pourquoi puis-je utiliser un HELOC ? Vous pouvez utiliser votre marge de crédit pour presque tout, mais les HELOC sont généralement les meilleurs pour les personnes qui ont besoin d’accéder au crédit disponible sur une longue période ou qui effectueront des retraits récurrents. Par exemple, les HELOC sont bons pour les projets de rénovation domiciliaire qui pourraient potentiellement prendre des années ou des dépenses d’enseignement supérieur comme les frais de scolarité.

Comment puis-je demander un HELOC? Vous devez être approuvé pour un HELOC par une banque ou un prêteur, tout comme pour votre prêt hypothécaire. Vous devrez fournir des documents financiers comme des talons de chèque de paie et des informations sur la valeur de votre maison, comme votre ratio prêt-valeur. Les prêteurs effectueront également une vérification de crédit avant de vous approuver. Dans certains cas, vous devrez peut-être faire évaluer votre maison pour confirmer sa valeur marchande actuelle. Il est important d’interroger plusieurs prêteurs pour comparer les taux et les frais afin de trouver celui qui vous offrira les meilleurs taux. Certains experts recommandent de commencer par la banque ou le prêteur qui détient déjà votre prêt hypothécaire, mais faire le tour peut vous aider à comparer les offres.

Plus d’outils et de ressources hypothécaires

Vous pouvez utiliser La calculatrice hypothécaire de CNET pour vous aider à déterminer combien de maison vous pouvez vous permettre. Le calculateur d’hypothèque CNET prend en compte des variables telles que le montant de votre mise de fonds, le prix de la maison et le taux d’intérêt pour vous aider à déterminer le montant de l’hypothèque que vous pouvez vous permettre. L’utilisation de la calculatrice hypothécaire CNET peut vous aider à comprendre à quel point une légère augmentation des taux peut faire une différence dans le montant des intérêts que vous paierez pendant la durée de votre prêt.

Comparez les taux hypothécaires :