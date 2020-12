Les anti-vaxxers se sont moqués et ont sali l’héroïne du V-Day Margaret Keenan sur les sites de médias sociaux au milieu d’une vague de « désinformation toxique ».

Une foule de théoriciens du complot en ligne – certains prétendant être du personnel du NHS – ont utilisé Facebook pour répandre des insultes à propos de la grand-mère de 91 ans et de sa famille après qu’elle soit devenue la première au monde à avoir le Pfizer Covid-19 en dehors des essais médicaux.

La qualifiant de «cobaye» et d ‘«actrice», les anti-vaxxers l’ont accusée d’avoir fait un signe maçonnique et d’avoir reçu un placebo comme stratagème marketing. Les affirmations sauvages ont été largement partagées bien qu’elles aient été rejetées comme sans fondement par des experts de la santé indépendants.

Les recherches suggèrent qu’il y a maintenant 5,35 millions d’adeptes de comptes anti-vaccination sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni – ce qui suscite des craintes quant à l’adoption de coups. L’étude, réalisée par le Center for Countering Digital Hate, qui a des bureaux à Washington et à Londres, a accusé les entreprises de médias sociaux de faciliter les anti-vaxxers.

Une foule de théoriciens du complot en ligne – certains prétendant être du personnel du NHS – ont utilisé Facebook pour répandre des insultes au sujet de la grand-mère de 91 ans et de sa famille après que Margaret Keenan (photo) soit devenue la première au monde à recevoir le jab Pfizer Covid-19 en dehors des essais médicaux

Les militants pour les personnes âgées ont noté une augmentation inquiétante du nombre de familles disant qu’elles ne consentiraient pas à ce que les parents vivant à domicile reçoivent le vaccin – et certains membres du personnel ont déclaré qu’ils le refuseraient. Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a mis en garde contre l’impact des théories du complot partagées en ligne après qu’une étude a révélé que les personnes issues de minorités ethniques sont nettement moins susceptibles de recevoir le coup. Plus de 137000 Britanniques ont été vaccinés contre le coronavirus au cours de la première semaine de la disponibilité du vaccin.

Mais le premier jour, l’ancienne travailleuse de soins Louise Hampton a publié un lien vers un rapport sur Mme Keenan à ses 18 000 abonnés Facebook avec le commentaire: « Honte à la famille de Margaret d’avoir permis cela !!!! Utiliser Granny comme cobaye! Le coup de Maggie est simplement un PLOY DE MARKETING !! ‘

Louise Hampton, une ancienne employée de Care UK, a démissionné avant d’être limogée en septembre

Elle a également suggéré à tort que Mme Keenan avait reçu une injection d’un placebo.

Ses élucubrations ont été accueillies par une série de commentaires de soutien, dont un de Kyle Brown, qui a écrit: « Je suis allé au foyer de soins de ma mère aujourd’hui pour s’assurer qu’elle ne l’avait pas donné, elle souffre de démence mais est toujours assez brillante pour ne pas porter de masquez ou prenez un vaccin.

Dans une émission sur Facebook qui a été vue plus de 14000 fois, Mlle Hampton a répété ses affirmations sur Mme Keenan et ajouté bizarrement que le retraité faisait un symbole maçonnique. Elle a avoué: «Je n’ai aucune preuve à ce sujet, aucun fait», mais a poursuivi en insistant: «Je ne fais que rejoindre les points».

Mlle Hampton, d’Uxbridge dans l’ouest de Londres, a travaillé pour Care UK en tant que conseillère en santé 111 mais a démissionné avant d’être limogée en septembre après avoir publié une vidéo affirmant que le coronavirus était un canular et affirmant qu’elle avait fait « f *** all » pendant la pandémie.

La vidéo a attiré près de 500 000 visites, bien que Care UK ait souligné qu’elle avait en fait traité 400% d’appels supplémentaires au plus fort de la crise. Depuis, Miss Hampton a inondé sa page Facebook de fausses déclarations, dénonçant les mères prêtes à vacciner leurs enfants et comparant même le programme de vaccination à la montée du nazisme.

Ses diatribes ont trouvé un large public, ses abonnés Facebook passant de 3000 fin novembre à plus de 19000.

Des insultes similaires ont été incluses dans un groupe Facebook anti-vax privé destiné aux travailleurs du NHS.

Il y a aussi des messages sur le groupe Facebook fermé « Les travailleurs du NHS pour le choix, pas de restrictions pour refuser un vaccin » qui accusent Mme Keenan d’être une actrice, de mentir sur son âge et de faire un signe maçonnique (à gauche)

Dans une série de messages, le groupe a mis en doute l’âge de Mme Keenan et l’a accusée d’être un « acteur de crise pour la propagande » en raison de sa similitude vague avec une autre femme photographiée lors d’une manifestation.

Un autre anti-vaxxer de premier plan, le Dr Bruce Scott, a utilisé Twitter pour qualifier le programme de vaccination de «non éthique et criminel». Le psychanalyste a retweeté des suggestions selon lesquelles le Premier ministre pourrait un jour être reconnu coupable de génocide pour avoir «poussé à l’approbation dangereuse des vaccins».

Une enquête menée par la société d’études de marché Kantar a révélé que si 75% des résidents du Royaume-Uni sont susceptibles d’accepter un coup, seuls 42% ont déclaré qu’ils le feraient certainement.

Jayne Connery, de la Care Campaign of the Vulnerable, a déclaré: « Les familles viennent nous voir pour nous dire qu’elles ne consentiront pas à ce que leurs proches reçoivent le vaccin et, étonnamment, le personnel le fait également.

«Je ne peux pas parler au nom de la nation, mais le consensus général de nos partisans est« Non, nous n’allons pas le faire ». Je suis choqué des réponses que j’ai eues.

« Tout le monde doit faire son propre choix, mais il y a eu beaucoup d’intolérance sur nos pages de médias sociaux, des réactions négatives, y compris des messages abusifs destinés aux personnes qui administrent le vaccin à leurs proches.

« Ma mère est déjà décédée, donc je n’ai pas à prendre cette décision, mais si elle était vivante, est-ce que je la lui donnerais? Bon sang oui, si cela signifiait que je pouvais aller la voir.

Heidi Larson, qui dirige le Vaccine Confidence Project, un groupe de recherche de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, affirme que l’adoption du vaccin sera «beaucoup plus difficile qu’on ne le croit».

Le projet a déclaré que les anti-vaxxers ciblaient un groupe croissant de « gardiens de clôture » qui ne sont pas sûrs du coup de Covid.

Imran Ahmed, du Center for Countering Digital Hate, a déclaré: « La désinformation toxique que nous voyons tourbillonner sur les réseaux sociaux affecte les vraies familles et menace la sécurité publique. Les utilisateurs doivent être conscients que les médias sociaux sont un environnement dangereux pour obtenir des informations sur les soins de santé.

«Les sociétés de médias sociaux permettent aux vendeurs et idéologues professionnels d’huile de serpent de répandre des mensonges en ligne qui atteignent des millions de personnes. Les entreprises technologiques pourraient être responsables d’une énorme opportunité manquée de contenir le coronavirus et d’éviter d’autres décès.

« Cela doit être un appel au réveil pour le gouvernement, qui ne parvient pas à demander des comptes aux entreprises technologiques. »

Selon une étude de la Royal Society for Public Health, seulement 57% des Noirs, des Asiatiques et des minorités ethniques ont déclaré qu’ils recevraient le coup contre 79% des Blancs.

Christina Marriott, directrice générale de la Royal Society for Public Health, a déclaré que certains messages anti-vaccination étaient spécifiquement destinés à certaines communautés ethniques et religieuses.

Après avoir été alerté par le Mail, Facebook a déclaré qu’il enquêterait sur les frottis contre Mme Keenan publiés sur son site.

Un porte-parole a ajouté: « Nous supprimons les informations erronées sur Covid-19 qui pourraient entraîner des dommages physiques imminents, tels que des allégations incorrectes sur les remèdes ou de fausses informations sur les vaccins approuvés.

«Entre mars et octobre, nous avons supprimé plus de 12 millions d’articles de ce type de contenu sur Facebook et Instagram.

« Nous interdisons également les publicités qui incluent des canulars sur les vaccins ou découragent les gens de se faire vacciner et apposons des étiquettes d’avertissement sur les publications de vaccins marquées comme fausses par des vérificateurs de faits tiers. »

Twitter a déclaré que depuis mai 2019, une invite orientait les personnes vers des informations crédibles sur les vaccins du NHS lorsque quelqu’un recherchait des termes associés aux vaccins.

investigations@dailymail.co.uk