Margaret Tyson, Will County Board 2022 Questionnaire pour l’élection primaire – Shaw Local

Nom et prénom: Margaret Tyson

Quel bureau recherchez-vous ? Membre du conseil de comté District 9

Quels mandats, le cas échéant, avez-vous déjà occupés ? Membre du conseil du comté de Will District 3

Ville: Bolingbrook

Profession: Will County Board Member District 3, Forest Preserve District of Will County Commissioner et enseignant suppléant pour Valley View Public School District 365U

Éducation: Roosevelt University, Chicago, IL Baccalauréat en études générales, informatique

Site Web de la campagne : www.MargaretforWillCounty.com

Le conseil du comté de Will a établi des paramètres généraux sur la façon dont il devrait dépenser plus de 133 millions de dollars en aide fédérale à la pandémie, y compris les infrastructures, les objectifs de santé et le développement économique. Sur quelles causes précises le conseil devrait-il se concentrer lorsqu’il dépense cet argent?

Je pense que les fonds de l’American Rescue Plan Act (ARPA) devraient être utilisés pour renforcer l’infrastructure du comté de Will, fournir un accès Internet haut débit aux zones rurales et urbaines et répondre aux besoins non satisfaits dans le secteur de la santé. Si les fonds sont dirigés de manière appropriée, les ressources de l’ARPA peuvent être utilisées pour réduire les disparités dans notre comté.

Le conseil du comté de Will n’a pas encore décidé comment dépenser les nouveaux revenus de sa taxe de vente sur la marijuana à des fins récréatives. Comment ces revenus devraient-ils être répartis?

Les revenus acquis grâce à la vente légale de cannabis dans notre comté devraient être utilisés pour éduquer les personnes anciennement incarcérées qui étaient défavorisées par les anciennes lois sur le cannabis. De plus, une partie des fonds devrait être utilisée pour soutenir les personnes susmentionnées intéressées à démarrer une petite entreprise.

Le conseil a discuté de ce qu’il fallait faire avec l’ancienne propriété du palais de justice du comté. Bien qu’il soit limité à son utilisation à des fins publiques, que pensez-vous qu’il devrait advenir de l’ancien palais de justice et du terrain sur lequel il se trouve ?

L’ancien bâtiment du palais de justice devrait être rasé pour éviter que des charges financières supplémentaires ne pèsent sur les contribuables sous la forme d’entretien et de rénovation. Une fois le bâtiment démoli, nous pourrons commencer à envisager des solutions alternatives pour l’espace qui pourraient profiter aux résidents du centre-ville de Joliet.

Pensez-vous que le comté de Will devrait conserver la forme de gouvernement exécutif du comté ? S’il vous plaît, expliquez.

La forme exécutive du gouvernement du comté fonctionne. L’exécutif du comté a de nombreuses fonctions qui exigent qu’une personne distincte et son personnel fassent rapport au conseil du comté.

Le comté mène une étude sur la diversité et l’inclusion de ses opérations. Pendant que l’étude est en cours, que pensez-vous que le gouvernement du comté devrait faire pour assurer la diversité et l’inclusion dans ses processus d’embauche et de passation de marchés ?

Le but de l’étude sur la diversité et l’inclusion par des consultants est de déterminer où le comté a besoin de direction pour assurer la diversité et l’inclusion dans ses processus d’embauche et de passation de marchés. Les consultants auront bientôt des rapports à partager avec le comté.

Les salaires annuels des élus du comté de Will ont tendance à être inférieurs à ceux de leurs homologues des comtés de banlieue voisins. Soutenez-vous l’augmentation des salaires des élus du comté dans le comté de Will ?

Je soutiens l’augmentation des salaires des élus du comté dans le comté de Will. Nos élus à l’échelle du comté devraient être rémunérés par des salaires comparables à ceux de leurs homologues dans des comtés similaires. Nous voulons garder ces personnes dans le secteur public.

Le comté a connu une augmentation des décès par surdose d’opioïdes au cours de l’année écoulée. Son bureau des initiatives en matière de consommation de substances a œuvré pour lutter contre l’épidémie. Que pensez-vous que le comté devrait faire de plus pour prévenir de tels incidents ?

Je m’en remets à l’expertise des médecins et des représentants du Will County Office of Substance Use Initiatives pour conseiller le County Board sur les étapes à suivre, alors que nous nous efforçons de résoudre la crise des opioïdes.

Comment encourageriez-vous la croissance économique et de l’emploi dans le comté de Will ?

Je magasinerais dans le comté de Will et encouragerais mes amis, ma famille et mes électeurs à faire de même.

Pensez-vous qu’il y a un problème de délinquance locale ? Si oui, que faut-il faire à ce sujet ?

Ma communauté a une organisation qui s’appelle Bolingbrook Crime Stoppers. En récompensant les membres de la communauté pour avoir demandé des conseils anonymes, nous pouvons non seulement décourager les activités criminelles, mais également donner aux résidents un sentiment d’appartenance à leur quartier.

Quels projets de routes et de ponts locaux devraient être réalisés en priorité dans le comté ?

Mon projet prioritaire, la reconfiguration du pont sur Weber et I-55, est actuellement en cours.

Êtes-vous favorable à la baisse des taxes foncières locales ? Si oui, comment le comté comblerait-il la différence?

Chaque année depuis plusieurs années, nous avons réduit les taxes foncières locales tout en maintenant un budget équilibré et en aidant les contribuables avec des projets/services dans tout le comté.

Soutenez-vous des lois d’éthique plus strictes du gouvernement du comté ? Quelles mesures soutenez-vous ?

L’actuelle ordonnance sur l’éthique du comté de Will n° 06-26, pièce « B », est suffisante.

Que pensez-vous de la loi sur la liberté d’information de l’Illinois ?

La FOIA permet au public d’accéder aux informations détenues par les autorités publiques. Ce niveau de transparence permet aux citoyens de garder un œil sur leurs élus et de les responsabiliser.

Veuillez indiquer votre plan pour maintenir la transparence du gouvernement.

Que feriez-vous en tant que membre du gouvernement du comté pour stimuler les entreprises locales ?

Les employés et fonctionnaires du gouvernement devraient-ils être autorisés à signer des accords de non-divulgation avec des entreprises privées ?

Un employé et des fonctionnaires du gouvernement peuvent signer un accord de non-divulgation avec des entreprises privées, mais s’il conteste, le juge en déterminera la validité.

Feriez-vous pression pour ou contre l’autorisation pour les fonctionnaires et les employés du gouvernement de signer des accords de non-divulgation avec des entreprises privées ?

