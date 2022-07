Margaret Qualley, la fille d’Andie MacDowell, dirige des enfants célèbres qui prennent le contrôle de la scène d’acteur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ecartez les parents, les enfants prennent le relais !

Il y a une nouvelle génération à la tête des plus grosses productions hollywoodiennes. La fille d’Andie MacDowell, Margaret Qualley, a reçu sa première nomination aux Emmy pour l’actrice principale exceptionnelle dans “Maid” de Netflix la semaine dernière.

Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp, a suivi les célèbres traces de son père, agissant depuis l’âge de 15 ans.

Voici un aperçu de quelques enfants qui apprennent de leurs célèbres parents à Hollywood.

Margaret Qualley

La fille d’Andie MacDowell, Margaret Qualley, se fait un nom dans le monde du théâtre. La jeune femme de 27 ans a reçu sa première nomination aux Emmy Awards pour son rôle d’Alex dans “Maid” de Netflix, qu’elle a joué aux côtés de sa mère.

MacDowell aimait travailler avec Qualley. “Chaque instant a été précieux pour moi”, a-t-elle déclaré dans une interview à USA Today. “Je voulais vraiment faire du bon travail parce que cela signifiait tout pour moi parce que j’avais peur que cela ne se reproduise plus jamais.”

Qualley tenait également à ce que sa mère joue sa mère à l’écran dans la série Netflix.

“Vous entrez dans la pièce et votre mère joue à votre mère – c’est le plus grand tricheur du monde”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Cela va jusqu’aux roulements d’yeux inhérents qui sont intégrés lorsque votre mère dit quelque chose – et puis aussi, plus tard dans la série, il y a un moment où Paula dit à Alex qu’elle est fière d’elle. C’était comme si ma mère disait qu’elle était fière de moi, et c’était juste l’une des choses les plus cool qui me soient jamais arrivées.”

En plus de son rôle remarquable dans “Maid”, Qualley a joué dans “Once Upon a Time in Hollywood”, “Fosse/Verdon” et “My Salinger Year”. Ses prochains rôles seront dans “Sanctuary” et “Poor Things”, qui sortiront cette année.

Kaia Gerber

La fille sosie de Cindy Crawford, Kaia Gerber, se fait également un nom.

Le mannequin de 20 ans a commencé à prendre sa carrière d’actrice au sérieux lorsque les emplois de mannequin ont commencé à ralentir pendant la pandémie de coronavirus. En mars 2021, Gerber décroche son premier rôle d’actrice dans “American Horror Story” et poursuivra sa carrière dans le court métrage “The Palisades” qui devrait sortir cette année.

L’ancienne top-modèle a partagé à quel point elle était “fière” de Gerber sur le podcast d’Ellen Pompeo, “Dis-moi avec Ellen Pompeo”.

“Je suis fier d’elle parce que je suppose que de cette façon, elle est plus confiante que moi à cet âge”, a déclaré Crawford.

“Il y avait certainement des choses comme même au lycée pour lesquelles je voulais sortir,

la pièce de théâtre de l’école. Aucun de mes amis ne l’était, et je ne savais pas si j’y serais bon, alors je ne l’ai pas fait.”

Gerber sort également avec un autre acteur, Austin Butler, 30 ans, qui joue dans “Elvis”.

Cindy et son mari Rande Gerber ont deux enfants, Kaia, 20 ans et Presley, 23 ans.

Lily-Rose Depp

Lily-Rose Depp, 23 ans, suit les traces de son père Johnny Depp.

La jeune actrice joue depuis l’âge de 15 ans. Ses films incluent “Tusk”, “The King” et “The Dancer”. Son dernier rôle au cinéma était dans “The Voyagers” sorti en 2021. En 2016, Lily-Rose a joué aux côtés de son père dans “Yoga Hosers”.

L’actrice bilingue n’a pas exclu la possibilité de jouer à nouveau aux côtés de la star de “Pirates des Caraïbes”.

“Ne jamais dire jamais”, a-t-elle déclaré dans une interview avec Entertainment Tonight. “Ce n’est vraiment pas quelque chose que je considère avant tout … Ce qui m’intéresse, c’est le personnage particulier que je joue ou non, puis l’histoire qu’il raconte et tout”, a-t-elle poursuivi.

“Je pense que lorsque le casting commence alors à remplir cette histoire et tout, ce sont d’autres choses à considérer. Mais oui, je veux dire, j’aime travailler avec de grands acteurs.”

Lily-Rose est la fille de Johnny et Vanessa Paradis. En plus d’agir, elle est une ambassadrice de Chanel et est entrée dans l’histoire de la marque, devenant la plus jeune à travailler avec eux à 16 ans.

Maya Hawk

Maya Hawke, la fille d’Uma Thurman et d’Ethan Hawke, est rapidement devenue célèbre après son rôle remarquable dans “Stranger Things” de Netflix.

En plus de son rôle de Robin Buckley dans la série à succès, Hawke a été vue dans “Fear Street”, “Mainstream” et “Once Upon a Time in Hollywood”.

Hawke prendra le grand écran avec sa célèbre maman, Thurman, dans “The Kill Room”. Bien que ce soit la première fois que le duo mère-fille travaille ensemble, Quentin Tarantino a exprimé son intérêt à faire de Hawke la fille du personnage de Thurman dans un éventuel “Kill Bill : Vol. 3”.

“Je pense qu’il s’agit simplement de revisiter les personnages vingt ans plus tard et d’imaginer la mariée et sa fille, Bebe, ayant 20 ans de paix”, a déclaré Tarantino dans un épisode du podcast “The Joe Rogan experience”. “Et puis cette paix est brisée.”

Il a ajouté: “Et maintenant, la mariée et Bebe sont en fuite et la simple idée de pouvoir lancer Uma et sa fille Maya dans le truc serait f— excitant.”

Thurman et Ethan Hawke partagent Maya, 23 ans, et Levon Roan, 20 ans.

Maude Apatow

La fille de Leslie Mann et Judd Apatow, Maude Apatow, 24 ans, a pris d’assaut la scène d’acteur depuis son rôle dans “Euphoria” de HBO Max.

Apatow a joué le rôle de Lexi Howard dans la série dramatique et a reçu une quantité importante de temps d’écran lors de la deuxième saison de l’émission.

Apatow a rejoint sa mère sur grand écran à plusieurs reprises, incarnant la fille de son personnage dans “Knocked Up”, “Funny People” et “This is 40”.

“Nous passons les meilleurs moments chaque fois que nous travaillons ensemble, en particulier dans notre publicité sur Jergens. Nous plaisantons et rions toujours. C’est une expérience vraiment spéciale”, a déclaré Apatow à Harper’s Baazar en mai.

Dans cette même interview, Apatow attribue son éthique de travail à sa mère et a déclaré qu’elle l’avait vue travailler en grandissant et qu’elle avait essayé de l’imiter.

Lorsqu’on a demandé à Mann ce qu’elle pensait du rôle de sa fille dans “Euphoria”, elle a répondu : “C’est la meilleure chose qui soit. C’est un rêve. Mon mari et moi sommes aux anges. Nous avons toujours su à quel point Maude est spéciale, et c’est bien que d’autres personnes voient aussi à quel point elle est spéciale.”

Les enfants de Mann et du cinéaste Judd Apatow incluent Maude et Iris, 19 ans.