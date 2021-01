Margaret Qualley et Shia LaBeouf se séparent au milieu des allégations d’abus de son ex

C’est fini entre Shia LaBeouf et Margaret Qualley, E! Les nouvelles ont appris, alors que l’acteur fait face à des allégations de violence sexuelle d’un autre ex.

Une source a dit à E! Nouvelles le jeudi 7 janvier, que Margaret, 26 ans, a rompu avec Shia, 34 ans, ce week-end. L’initié a ajouté que l’actrice partait filmer un projet au Canada et qu’elle était consciente du «contrecoup» qu’elle avait subi au cours de sa relation avec le Transformateurs actrice, disant qu’elle prend sa carrière très au sérieux et ne veut pas que la relation interfère avec elle.

Personnes, qui a rapporté pour la première fois la rupture, a également cité une source qui a déclaré que les deux avaient appelé à la démission le samedi 2 janvier, ajoutant: « Ils sont juste à des endroits différents de leur vie. » Shia et Margaret ont été photographiées ensemble pour la dernière fois le lundi 4 janvier dans la région de Los Angeles.

L’acteur et l’actrice, fille de la star vétéran Andie MacDowell, a déclenché des rumeurs d’amour quand ils ont joué un couple dans sa sœur Rainey Qualley, alias RainsfordLe clip vidéo racé « Love Me Like You Hate Me ». En décembre, les acteurs ont été photographiés en train de s’embrasser à l’aéroport international de Los Angeles, et une source a dit plus tard à E! Nouvelles que Margaret vivait avec Shia chez lui.