Margaret Qualley dit que Jack Antonoff a obtenu son rôle dans « Happy Gilmore 2 »

Margaret Qualley a dû embellir son CV pour avoir une chance de travailler avec l’un de ses personnages préférés à l’écran.

L’actrice a révélé que son mari Jack Antonoff avait « menti » à Adam Sandler sur son niveau d’expérience en golf alors qu’il la poussait à rejoindre le casting de sa prochaine suite sur Netflix. Joyeux Gilmore 2 après que la comédie originale de 1996 était son « film préféré » et que sa star était son « premier béguin ».

« J’ai vu qu’il allait y avoir un Joyeux Gilmore 2 et j’ai immédiatement envoyé un e-mail à mes agents et je leur ai dit : « Tout ce qu’il faut, aucune part n’est trop petite. S’il vous plaît. Je dois faire partie de cela, je vous en supplie. S’il vous plaît. Quoi qu’il en coûte », a rappelé Qualley sur Le Tonight Show avec Jimmy Fallon.

L’animateur Jimmy Fallon a ensuite montré un échange de SMS entre Antonoff et Sandler, dans lequel ce dernier a demandé : « Est-ce que votre femme joue au golf ? », ce à quoi le leader de Bleachers a répondu : « Oui, elle est vraiment douée. »

« Quel bon mari ! Et je ne sais pas jouer au golf », a déclaré Qualley. « Il a menti pour le bien de la famille.[…]Je n’ai jamais joué au golf de ma vie. Je suis vraiment nul, en fait. »

Qualley a déclaré qu’elle « avait pris quelques leçons, mais que, dans l’ensemble, je suis toujours mauvaise ».

La nominée aux Golden Globes a déclaré que son rôle dans Joyeux Gilmore 2 « C’est la meilleure chose qui me soit arrivée », a-t-il ajouté. « C’est une toute petite partie. Je suis essentiellement un personnage très en retrait, mais je peux mourir heureux maintenant. »

Sandler a lancé la production le Joyeux Gilmore 2 plus tôt ce mois-ci dans le New Jersey, en partageant une photo du maillot de hockey des Bruins de Boston de son personnage principal sur un portant de sa garde-robe. « Ce n’est pas fini. De la façon dont je vois les choses… nous ne faisons que commencer », avait-il écrit à l’époque.

En plus de Sandler, Julie Bowen et Christopher McDonald reprennent leurs rôles pour la suite, qui met également en vedette Travis Kelce, Bad Bunny, Benny Safdie et Lee Trevino.