Margaret Qualley déclare que « The Substance » était « en dehors de ma zone de confort » (Exclusif)

Incarnant son personnage dans La substance a mis Margaret Qualley au défi de prendre de nouveaux risques à l’écran.

Qualley, 29 ans, raconte à PEOPLE le film d’horreur corporel provocateur, réalisé par Coralie Fargeat (Vengeance), était « vraiment en dehors de ma zone de confort ».

« Je pense que c’est quelque chose que je n’ai jamais vraiment fait », dit l’actrice à propos de son rôle de Sue, une version plus jeune du personnage de sa partenaire Demi Moore, Elisabeth Sparkle, qui est hypersexualisée tout au long du film. « Je pense que j’ai volontairement pris l’autre direction tout au long de ma carrière. »

Dans La substanceQualley endosse le rôle de Sue, un clone plus jeune de l’actrice vieillissante interprétée par Moore, qui est créé par un sérum illicite. Le film comporte de la nudité et de nombreux moments difficiles à regarder alors que les deux femmes, qui partagent une même conscience, s’injectent le sérum du titre du film.

Margaret Qualley et Demi Moore.

Jon Kopaloff/Getty



« Je savais que ce serait un grand défi pour moi », La servante La star partage le rôle. Qualley a ajouté que la nudité dans le film « sert parfaitement le but de cette histoire ».

Elle poursuit : « C’est un chemin qu’il faut parcourir pour donner vie à ce projet. Et j’étais enthousiaste à l’idée de relever ce défi. »

Moore, 61 ans, est du même avis. « C’est en partie ce qui rend cela intéressant et passionnant, de se dépasser, car je pense qu’au final, on gagne davantage en soi-même quand on fait face à ce qui peut être un inconfort ou une peur individuelle. Je ne considère pas vraiment cela comme de la peur, mais plutôt comme une simple vulnérabilité », dit-elle.

Pour Qualley, les thèmes du film ont une certaine universalité : Elisabeth et Sue aspirent à la jeunesse, à la célébrité et à la reconnaissance – autant de choses qui sont prisées par la société.

La substance.

MUBI/Youtube



« Nous avons toutes choisi et mis en valeur différentes parties de nous-mêmes pour les présenter au monde, en fonction de la façon dont nous voulons que les gens nous voient », note l’actrice. « Et peu des qualités de Sue correspondent à celles que je présente au monde. Mais cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas quelque part en moi. »

La substanceavec Dennis Quaid à l’affiche, est actuellement dans les salles.