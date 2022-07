Margaret Keane, peintre des épaves aux yeux tristes, décède à 94 ans

Margaret Doris Hawkins est née le 6 septembre 1927 à Nashville, l’aînée des deux enfants de David Hawkins, un agent d’assurance, et de Jessie (McBurnett) Hawkins. Margaret et son frère, David, ont fréquenté des écoles publiques.

Dans un article de 1975 pour la publication des Témoins de Jéhovah Réveillez-vous, elle se décrit comme « une enfant malade, souvent seule et très timide », qui a développé très tôt une passion pour le dessin. Sa famille fréquentait une église méthodiste, où elle était connue pour ses croquis d’anges aux grands yeux.

À 10 ans, Margaret a été inscrite à des cours d’art à l’Institut Watkins (plus tard connu sous le nom de Watkins College of Art, Design and Film). Sa première peinture à l’huile représentait deux petites filles, l’une pleurant et l’autre riant. À 18 ans, elle fréquente la Traphagen School of Fashion de New York, une école d’art et de design.

En 1948, elle épouse Frank Ulbrich. Ils ont eu une fille, Jane. Ce mariage s’est terminé par un divorce, tout comme son mariage avec M. Keane en 1955. Son mariage de 1966 avec M. McGuire s’est terminé par son décès en 1983. En plus de sa fille, Mme Keane laisse dans le deuil cinq beaux-enfants de son mariage avec M. McGuire, Danny, Maureen, Brian et Colleen McGuire et Mary Ann Russo; et huit beaux-petits-enfants.

Mme Keane est retournée en Californie en 1992. Elle a établi sa galerie à San Francisco, a acheté une maison au nord de la ville et, pendant plus de 25 ans, a continué à peindre et à vendre son travail. Ces dernières années, elle avait vécu avec sa fille dans la région de Napa. Après la parution du film de M. Burton et d’un livre, “Citizen Keane: The Big Lies Behind the Big Eyes” (2014), d’Adam Parfrey et Cletus Nelson, le travail de Mme Keane a connu un regain d’intérêt public.