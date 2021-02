Margaret Josephs se penche sur le combat RHONJ de Teresa et Jackie

Margaret Josephs avait un siège au premier rang pour l’un des combats les plus épiques du New Jersey.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey star s’ouvre sur ses co-stars Teresa Giudice et Jackie Goldschneiderla confrontation explosive, qui a eu lieu lors de la première épisode choquante de la saison 11 de la nuit dernière.

La bataille des mots a été déclenchée par une rumeur de tricherie que Teresa a répandue à propos du mari de Jackie Evan (à la fête d’anniversaire d’Evan pas moins). Quand ils ont essayé d’en parler chez Margaret, Jackie a élevé la fille de Teresa Gia Giudice afin de prouver un point sur la propagation de faux mensonges (malheureusement, l’exemple inventé par Jackie d’une fausse rumeur impliquait Gia et la drogue).

«Quand Teresa est arrivée, j’ai vraiment pensé qu’ils allaient se réconcilier», a déclaré Margaret à E! Nouvelles exclusivement. «Elle avait l’air guillerette, elle était heureuse de me voir. J’ai dit qu’elle allait voir Jackie bouleversée et ils vont se réconcilier. Et ça ne s’est pas passé comme ça.

Pendant le combat, Marg a partagé: « J’étais vraiment comme dans un état de panique. »