Margaret Josephs de RHONJ, 53 ans, montre de nouveaux seins dans un soutien-gorge en dentelle transparente après une cure de jouvence pour chirurgie plastique

La star de REAL Housewives of New Jersey, Margaret Josephs, a fait étalage de ses nouveaux « seins et dents » dans une séance photo inspirée des pin-up.

La femme de 53 ans est allée sur Instagram pour partager la photo d’elle posant un soutien-gorge en dentelle blanche avec des rouleaux dans les cheveux et un collier croisé suspendu entre sa poitrine.

«Cherchant désespérément des sushis», at-elle lancé, tenant une paire de baguettes, tout en appelant le Dr Joseph Michaels pour le travail.

Ce n’est pas le seul travail que Margaret a fait cependant, comme l’année dernière, le joueur de 53 ans s’est ouvert sur Instagram et a révélé: « J’ai eu cette révision de lifting après [Season 10] pour les retrouvailles. «

Margaret a expliqué qu’elle avait soulevé les paupières, les joues et même «révisé» son décolleté et sa mâchoire.

Ses co-stars Teresa Giudice, Dolores Catania et Jennifer Aydin ont toutes également été assez ouvertes à propos de leurs chirurgies.

Teresa, sans doute la plus populaire des femmes au foyer de Jersey, n’a eu aucun problème à montrer son apparence et a déclaré: «Je crois qu’il est important de toujours rester fort et de se sentir le meilleur, le plus confiant.

Le RHONJ star, 48 ans, a expliqué qu’elle «était très nerveuse de refaire [her] seins », mais était content de leur apparence.

Margaret a cependant critiqué dans le passé ses co-stars de la franchise pour avoir trop bu devant la caméra, insistant sur « vous pouvez toujours être la vie de la fête et ne pas boire ».

Admettant qu’un verre a l’air « plus sophistiqué » que la nourriture, Margaret a ajouté: « Vous allez vraiment dans les deux sens, mais c’était très effrayant pour moi alors j’ai juré en grandissant que je ne boirai jamais devant mes enfants.

« Ce n’est pas comme si je n’avais jamais bu un verre, mais je n’aime pas me sentir hors de contrôle et vous pouvez toujours être la vie de la fête et ne pas boire. »