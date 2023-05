Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a surnommé la députée Margaret Ferrier « portée disparue » alors qu’il se prépare à faire campagne à son siège.

Mme Ferrier a été reconnue coupable d’avoir exposé de manière coupable et imprudente le public « au risque d’infection, de maladie et de mort » en enfreignant les restrictions de Covid, et le Comité des normes de la Chambre des communes a par la suite recommandé une suspension de 30 jours de la Chambre.

Un vote pour approuver la suspension devait avoir lieu jeudi, mais une motion pour la soumettre aux députés n’a pas été proposée par le gouvernement et il est entendu qu’il y avait des inquiétudes qu’il n’y avait pas le nombre requis de députés à la Chambre des communes pour le vote de prend place.

Avec Westminster en vacances la semaine prochaine, le plus tôt le vote peut revenir au feuilleton est le 5 juin.

Une source travailliste a déclaré que le gouvernement l’avait « mis en bouteille » et avait annulé le vote au milieu des craintes qu’il aurait pu être vaincu.

Si la suspension est approuvée, cela déclencherait la première pétition de révocation de l’Écosse, les électeurs ayant la possibilité de déclencher une élection partielle si 10% signent le document.

Le parti travailliste – qui occupait le siège avant qu’il ne soit pris par le SNP en 2019 – a été actif dans la circonscription du député désormais indépendant Rutherglen et Hamilton West, sélectionnant l’enseignant Michael Shanks pour participer à tout concours potentiel et déployant le leader écossais Anas Sarwar et son adjoint. Jackie Baillie y a fait campagne ces dernières semaines.

Sir Keir devrait faire campagne et parler aux membres du public au siège du South Lanarkshire vendredi.

S’exprimant avant la visite, il a déclaré: «Pendant trop longtemps, les habitants de Rutherglen et de Hamilton West ont été abandonnés par deux mauvais gouvernements et n’ont pas été représentés par un député disparu.

« Les habitants de cette région réclament un changement et une nouvelle politique qui offre de l’espoir, accompagne leur ambition pour leur région et se concentre sur leurs priorités.

« Seul le Labour peut offrir le nouveau départ dont Rutherglen et Hamilton West ont besoin et seul le Labour se concentrera sur la lutte contre la crise du coût de la vie et la construction d’un avenir meilleur pour toute l’Écosse. »