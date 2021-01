Un médecin a rendu sa médaille de l’Ordre d’Australie en signe de protestation contre la grande star du tennis anti-gay, Margaret Court, qui a reçu la plus haute distinction du pays lors de la Journée australienne.

Clara Tuck Meng Soo a déclaré que la nomination de la Cour en tant que compagnon de l’Ordre d’Australie « favorise la discrimination » envers les personnes LGBTQ.

La Cour devrait recevoir la plus haute distinction individuelle du pays selon une copie divulguée de la liste des distinctions du jour de l’Australie.

La femme de 78 ans est également une pasteure pentecôtiste qui a été critiquée ces dernières années pour son dénigrement public des relations de même sexe et des personnes transgenres.

Cette décision a suscité l’indignation de personnalités publiques, telles que le premier ministre victorien Daniel Andrews, ainsi que le Dr Soo.

Clara Tuck Meng Soo (à gauche) déclare que la décision d’attribuer la plus haute distinction australienne au grand tennis franc « favorise la discrimination » envers les personnes LGBTQ

Un médecin a rendu sa médaille de l’Ordre de l’Australie en signe de protestation contre les révélations Margaret Court (photo) recevra la plus haute distinction du pays dans la liste des honneurs de la Journée de l’Australie

Le Dr Soo a reçu une médaille de l’Ordre d’Australie en 2016 pour son travail de médecin auprès de la communauté LGBTQ et des personnes vivant avec le VIH.

Une déclaration publiée par Just Equal l’a identifiée comme l’un des premiers médecins généralistes à subir une transition de genre en Australie.

«J’ai passé une grande partie de ma vie professionnelle à travailler et à défendre les communautés défavorisées d’Australie», a déclaré le Dr Soo.

« Je peux également ajouter que j’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte en tant qu’homme gay avant ma transition de genre à une femme en 2018.

« J’ai donc à la fois une expérience professionnelle et une expérience vécue des communautés sur lesquelles Mme Margaret Court fait ces remarques désobligeantes et blessantes. »

Le porte-parole de Just Equal, Ivan Hinton-Teoh, a exhorté le Conseil de l’Ordre d’Australie à reconsidérer sa décision.

Il a déclaré que « de nombreux Australiens éminents » reconsidéreraient leur association avec le système de récompenses à la lumière de l’honneur.

Court – vainqueur de 24 titres en simple du Grand Chelem sans précédent – a décrit cet honneur comme un grand privilège.

Le Dr Soo a reçu une médaille de l’Ordre d’Australie en 2016 pour son travail en tant que médecin auprès de la communauté LGBTQ et des personnes vivant avec le VIH

Court – le vainqueur de 24 titres sans précédent du Grand Chelem en simple – a décrit l’honneur comme un grand privilège

«Toute ma vie, j’ai eu ces opinions et je disais simplement ce que dit la Bible», a-t-elle dit.

«Je devrais toujours être capable d’exprimer mon point de vue bibliquement, étant pasteur et aidant les gens avec les mariages et la famille. Et je ne changerai jamais ces points de vue.

«Je n’ai rien contre les gens – j’aime les gens. Nous les faisons entrer dans nos services communautaires, de toutes sortes – qu’ils soient gays, transgenres, quels qu’ils soient.

« Nous ne refusons jamais une personne et je pense qu’on a essayé de montrer que je suis quelqu’un que je ne suis pas vraiment. Et je pense que c’est très triste.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que la compilation de la liste des distinctions était un processus indépendant.

Federal Labour a demandé pourquoi la Cour avait reçu le plus grand honneur alors qu’elle avait déjà été reconnue pour ses prouesses sportives avec une adhésion à l’Ordre d’Australie.