Margaret C.Snyder, dont l’éducation libérale catholique romaine a inspiré une carrière de pionnière aux Nations Unies, où elle a recentré les mécanismes de l’aide au développement mondial pour inclure des millions de femmes en Afrique, en Asie et en Amérique latine, est décédée le 26 janvier à Syracuse, New York. Elle avait 91 ans. La cause était un arrêt cardiaque, a déclaré son neveu James Snyder. Mme Snyder, qui est passée par Peg, avait déjà passé des années à travailler sur les questions de développement des femmes en Tanzanie lorsqu’elle a rejoint la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique en 1971. À l’époque, le personnel masculin écrasant a consacré la plupart de ses ressources à aider les hommes à devenir de meilleurs agriculteurs et entrepreneurs, alors même que les femmes faisaient une grande partie de la culture et de la vente. « Il y a eu un échec à réaliser, » elle a écrit l’année dernière pour une publication des Nations Unies, «que les problèmes les plus graves du développement ne peuvent être résolus sans la participation des femmes». Au cours de ses près de 20 ans à l’ONU et plus de 30 ans après en tant que conseillère informelle de l’organisation, elle a créé et dirigé une série de programmes qui ont apporté des millions de dollars en formation, prêts et équipement aux femmes du monde entier – par exemple, fournir des moulins aux femmes au Burkina Faso pour transformer le beurre de karité et aider les femmes kényanes à lutter contre l’érosion des sols en plantant des arbres.

Connue largement comme la «première féministe» de l’ONU, la Dre Snyder a également fait la promotion des femmes au sein de l’organisation. Lorsqu’elle a commencé à travailler à l’ONU, au début des années 70, la plupart des femmes y faisaient du secrétariat. Sous son influence, cela a commencé à changer: elle a mis des jeunes femmes dans son personnel et les a ensuite aidées à progresser, tant à l’ONU que dans leur pays d’origine, grâce à son réseau considérable de contacts, qui a finalement inclus des présidents comme Joyce Banda du Malawi et Ellen Johnson Sirleaf du Libéria. «Peg était une pionnière», a déclaré Comfort Lamptey, la représentante nationale des femmes des Nations Unies au Nigéria, dans une interview. «Elle croyait que si vous mettez de l’argent entre les mains des femmes, elles peuvent faire de la magie.»

Margaret Cecilia Snyder est née le 30 janvier 1929 à East Syracuse, New York. Son père, Matthias, était médecin et sa mère, Cecilia (Gorman) Snyder, enseignait le latin et l’allemand dans un lycée local. Elle laisse dans le deuil son frère, Thomas Snyder. Un autre frère, Robert, est décédé en décembre. Syracuse dans la première moitié du 20e siècle était un foyer de pensée catholique libérale, produisant des penseurs et des militants de premier plan comme Theodore Hesburgh, le président de longue date de l’Université de Notre-Dame, et les défenseurs de la paix Daniel J.et Philip Berrigan.

Les Snyders étaient amicaux avec les deux familles, bien que le Dr Snyder ait déclaré que sa plus grande influence était ses parents. Pendant la Grande Dépression, son père a mis des affiches du New Deal dans la fenêtre de leur maison et accueilli des patients bénéficiant de l’aide sociale. Sa mère a rapporté de l’argent supplémentaire en jouant du piano pour des films muets – gagnant 30% de moins qu’un homme qui faisait le même travail les autres soirs, un exemple de ségrégation sexuelle qui, selon le Dr Snyder, a inspiré son intérêt pour les droits des femmes. Au lycée, Peg a travaillé des étés dans une maison de colonie à Syracuse, aidant les migrants noirs à leur arrivée du sud. Elle a fréquenté le College of New Rochelle dans le comté de Westchester, NY, obtenant son diplôme en 1950; deux ans plus tard, elle a obtenu une maîtrise en sociologie de l’Université catholique d’Amérique à Washington. Tout en travaillant comme doyenne des femmes au Collège Le Moyne, une institution jésuite libérale à Syracuse, elle est devenue fascinée par L’appel de John F. Kennedy pour les jeunes Américains à se porter volontaires à l’étranger. En 1961, elle a pris une année sabbatique pour travailler avec des organisations de bénévoles au Tanganyika (qui a fusionné avec Zanzibar pour devenir la Tanzanie en 1964) et en Ouganda. Entre autres tâches, elle s’est arrangée pour que les étudiants africains fréquentent l’université aux États-Unis – dans le cadre d’un effort connu sous le nom de «Kennedy airlifts». À la fin de son année, elle a quitté son emploi à Le Moyne et est restée en Afrique, mais elle a déménagé chez elle en 1965 pour aider à diriger le programme d’études sur l’Afrique de l’Est à l’Université de Syracuse. Elle a conseillé des étudiants de la région sur leurs travaux de fin d’études, dont beaucoup ont ensuite occupé des postes de direction dans leur pays – les premiers fils de son réseau continental. Cinq ans plus tard, elle est retournée en Tanzanie, où elle a obtenu un doctorat. en sociologie à l’Université de Dar es Salaam en 1971. Image Le Dr Snyder, qui l’a vue avec une femme africaine non identifiée, a commencé sa carrière en aidant des femmes en Afrique et a ensuite fait du Fonds de développement des Nations Unies pour les femmes une puissance mondiale. Crédit… via la famille Snyder Cette même année, elle a rejoint l’ONU en tant que co-fondatrice de ce qui allait devenir le Centre africain de formation et de recherche pour les femmes, le premier grand programme de l’organisation visant spécifiquement à améliorer les opportunités économiques pour les femmes. En 1978, elle a déménagé à New York, où elle a été chargée d’un fonds de développement axé sur les femmes financé par des contributions volontaires des États membres. Elle a bâti l’organisation, rebaptisée plus tard le Fonds de développement des Nations Unies pour les femmes (et même plus tard ONU Femmes), de fonctionner avec un budget restreint à une puissance mondiale au service des femmes non seulement en Afrique mais aussi dans les pays en développement. À la fin des années 80, il avait créé des commissions de développement des femmes dans 30 pays, à travers lesquelles l’ONU a canalisé des millions de dollars vers des projets féminins de base.