Margaret Atwood parmi des milliers d’auteurs demandant une compensation aux entreprises d’IA

James Patterson, Suzanne Collins et Margaret Atwood font partie des plus de 8 000 auteurs qui ont approuvé une lettre ouverte de la Guilde des auteurs exhortant les entreprises d’IA à obtenir la permission avant d’incorporer des œuvres protégées par le droit d’auteur dans leurs technologies.

« Des millions de livres, d’articles, d’essais et de poésie protégés par le droit d’auteur fournissent la » nourriture « aux systèmes d’IA, des repas sans fin pour lesquels il n’y a pas eu de facture », lit-on en partie dans la lettre. « Vous dépensez des milliards de dollars pour développer la technologie de l’IA. Il est juste que vous nous rémunériez pour l’utilisation de nos écrits, sans lesquels l’IA serait banale et extrêmement limitée. »

La lettre est adressée à OpenAI, Meta, Microsoft et d’autres producteurs d’IA.

La guilde, une organisation basée à New York qui défend les intérêts des écrivains, a annoncé mardi que les autres signataires incluent les romanciers lauréats du prix Pulitzer Jennifer Egan, Michael Chabon et Louise Erdrich, ainsi que les auteurs Jonathan Franzen, Celeste Ng, Nora Roberts et Ron. Chernow.

« Si les créateurs ne sont pas rémunérés équitablement, ils ne peuvent pas se permettre de créer », a déclaré Roberts dans un communiqué.

« Si les écrivains ne sont pas payés pour écrire, ils ne peuvent pas se permettre d’écrire. Les êtres humains créent et écrivent des histoires ; les êtres humains lisent. histoires déjà écrites. »

Mary Rasenberger, PDG de la Guilde des auteurs, s’est adressée à CBC Comme ça arrive sur la lettre ouverte.

« Il y a un sentiment général que c’est injuste », a déclaré Rasenberger Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. « Les développeurs d’IA ont créé ces systèmes derrière notre dos sans demander la permission. »

Meta, dont le PDG Mark Zuckerberg est montré lors d’un événement virtuel en octobre 2021, est l’une des nombreuses sociétés d’IA que les auteurs souhaitent rémunérer pour l’utilisation de leurs œuvres. (Eric Risberg/Associated Press)

Elle a déclaré que les auteurs veulent voir les entreprises d’IA venir à la table et discuter d’une forme de licence collective qui rémunérerait les créateurs pour le travail que les développeurs d’IA ont déjà utilisé pour former des machines d’intelligence artificielle générative ainsi que des utilisations futures.

Rasenberger a déclaré que la guilde envisagerait une action en justice si les entreprises ne répondaient pas ou ne parvenaient pas à un accord. Elle se dit préoccupée par le fait que le développement continu de l’IA pourrait entraîner des pertes importantes pour la société.

« Nous [could] perdre notre culture littéraire. Nous perdons, vous savez, l’échange d’idées… toutes les choses qui sont si cruciales pour une démocratie. »