Alors que nous nous installons pour quelques mois de divertissement à domicile, vous constaterez peut-être que ces listes de surveillance autrefois abondantes deviennent plus courtes et plus stériles, il est donc temps de prendre quelques risques supplémentaires. Le tour d’horizon de ce mois-ci des suggestions de diffusion sous le radar comprend l’horreur à glacer le sang, la comédie loufoque (et parfois grinçante) et la non-fiction réfléchie aborde des sujets flashy. ‘Gretel et Hansel’ (2020) Diffusez-le sur Amazone et Hulu.

De temps en temps, un cinéaste intelligent annoncera qu’il va créer un conte de fées «sombre», et les résultats s’apparentent généralement à un redémarrage de super-héros «granuleux»: une peau profonde et soigneusement adaptée au public. Le réalisateur Osgood Perkins («La fille du manteau noir») mérite donc le mérite d’avoir conçu une exploration profondément effrayante de la vraie terreur et du vrai péril avec «Gretel & Hansel», puisant dans la veine de la véritable obscurité au cœur du classique des frères Grimm. Comme auparavant, les personnages principaux sont un frère et une sœur qui tombent dans les griffes d’une méchante sorcière – mais cette sorcière (interprétée par Alice Krige) est une sorcière, véritablement sanguinaire et effrayant, avec des nuages ​​rouge sang s’échappant de la cheminée de sa maison. « Gretel & Hansel » est une plaque d’horreur gothique inquiétante, remplie à ras bord d’images cauchemardesques et d’humour noir, et décidément ne pas destiné aux enfants.

« Voiture de flic » (2015) Diffusez-le sur Netflix.