Marga Minco, écrivain de l’Holocauste au pouvoir discret, décède à 103 ans

Une jeune femme boit du thé avec sa mère et son père un soir de printemps lorsqu’ils entendent un convoi de camions passer devant leur fenêtre à Amsterdam. Ils savent ce que les hommes dans les camions sont venus faire ; bien sûr qu’ils savent. Et pourtant, quand on sonne à la porte, « nous sommes restées assises et nous nous sommes regardées avec surprise », raconte la jeune femme. « Comme si nous nous demandions : Qui cela pourrait-il être ? Comme si on ne savait pas ! Comme si nous pensions : il pourrait s’agir simplement d’un ami qui passe nous rendre visite ! Après tout, il était tôt dans la soirée et le thé était prêt.

C’est une idylle momentanée, la seule idylle que les Juifs aux Pays-Bas pouvaient se permettre sous l’occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. En peu de temps, les hommes entrent chez eux.

« Prenez nos manteaux, s’il vous plaît », dit le père à sa fille, déguisant sa fuite en course. Elle quitte la pièce, sort de la maison par la cuisine, ferme la porte du jardin derrière elle et court dans l’obscurité alors que ses parents sont emmenés.

Cette jeune femme, protagoniste du roman hollandais à succès « Bitter Herbs » de 1957, ressemble de façon frappante à l’auteur du livre, Marga Minco, une survivante de l’Holocauste qui est devenue l’une des femmes de lettres les plus distinguées de son pays et qui est décédée le 10 juillet à Amsterdam à 103 ans.

Mme Minco a été « souvent mentionnée dans le même souffle dans notre pays » avec Anne Frank, a déclaré Victor Schiferli, chercheur à la Fondation néerlandaise pour la littérature, faisant référence à la jeune journaliste dont le récit de son séjour dans un refuge d’Amsterdam est devenu l’un des documents les plus lus sur l’Holocauste.

« Bitter Herbs », d’abord publié en néerlandais sous le titre « Het Bittere Kruid » et dédié à la famille assassinée de l’auteur, était le premier roman de Mme Minco. Depuis des générations, cette lecture est obligatoire dans les écoles aux Pays-Bas. Les lecteurs du monde entier ont appris à connaître le livre en traduction, avec la dernière version anglaise, de Jeannette K. Ringold, sortie en 2020.

Parallèlement à ses romans et nouvelles ultérieurs, « Bitter Herbs » a contribué à faire de Mme Minco la « voix hollandaise » dans le canon de la littérature européenne issue de la Seconde Guerre mondiale, Mai Spijkers, propriétaire et directrice de Prometheus Books, l’éditeur de ses œuvres ultérieures, a déclaré dans une interview.

Mme Minco n’a pas cherché à décrire toute l’horreur des camps de concentration ou des chambres à gaz ou à saisir l’énormité du meurtre nazi de 6 millions de Juifs.

Au contraire, elle s’est inspirée de sa propre expérience pour écrire d’une manière qui « fait allusion à la tristesse et à la souffrance plutôt qu’elle ne les énonce », a observé un critique du Times Literary Supplement de Londres.

Dans un passage souvent cité de « Bitter Herbs », Mme Minco décrit la conversation qui s’ensuit lorsque le père du narrateur ramène à la maison un paquet d’étoiles de David que les Juifs ont reçu l’ordre d’apposer sur leurs vêtements.

« Vous devriez utiliser du fil orange pour cela », pas du jaune, déclare la narratrice, confiante d’avoir identifié la meilleure couleur pour le travail.

« Si vous me le demandez », remarque la femme de son frère, « il vaudrait mieux utiliser du fil de la couleur de votre manteau.

« Ça va être affreux sur ma veste rouge », se plaint la sœur du narrateur.

« Je vous laisse le soin de trouver comment faire », intervient leur père, inconscient comme les autres du sort que les étoiles présagent.

Avec son austérité exquise, « elle rend tangible à quel point il était inimaginable pour une famille normale d’être soudainement persécutée et traquée comme l’était le peuple juif », a déclaré Schiferli dans une interview. « La qualité de son travail littéraire est en grande partie la rareté – l’utilisation nue de la langue », a-t-il ajouté. « Pas un mot n’est de trop. »

Ringold, qui a traduit de nombreux ouvrages de Mme Minco, est née aux Pays-Bas et a survécu à l’Holocauste alors qu’elle était une enfant cachée, perdant ses parents et une grande partie du reste de sa famille. Elle a été attirée par les écrits de Mme Minco après avoir découvert une nouvelle, « The Address », également publiée en 1957 et plus tard anthologisée, qui incarnait le pouvoir discret de Mme Minco.

« ‘The Address’ parle de ce qui est arrivé aux choses plutôt qu’aux gens », a déclaré Ringold dans une interview, « mais bien sûr, les gens sont toujours là, n’est-ce pas ? Vous ne les voyez pas parce qu’ils sont morts.

L’histoire raconte l’expérience d’une survivante de l’Holocauste qui se présente sur le pas de la porte d’une connaissance à qui sa mère avait confié les biens de la famille avant leur arrestation.

Dans un premier temps, la connaissance nie avoir reconnu la femme.

« Il était fort probable que j’aie appuyé sur la mauvaise sonnette », pense la survivante, qui doute momentanément d’elle-même. « La femme a lâché la porte et s’est écartée. Elle portait un pull vert tricoté à la main. Les boutons en bois étaient légèrement décolorés par le lavage. Elle a vu que je regardais son pull et s’est de nouveau cachée en partie derrière la porte. Mais maintenant, je savais que j’étais à la bonne adresse.

« Tu as connu ma mère, n’est-ce pas ? remarque le survivant.

Renvoyée, la rescapée revient plus tard à l’adresse et est reçue par la fille de la connaissance, qui l’invite à prendre le thé. Elle se retrouve entourée d’objets qu’elle reconnaît – la menorah de sa famille, leur théière à bord doré, leur nappe et leurs cuillères à café. La survivante part brusquement, entendant le tintement de l’argent alors qu’elle s’éloigne.

Comme son personnage, Mme Minco a rendu visite après la guerre à l’adresse où sa mère avait déposé les biens de leur famille. Comme dans l’histoire, la fille a invité Mme Minco et a discuté allègrement des beaux articles ménagers tout autour, ignorant leur provenance.

Dans la vraie vie, Mme Minco s’est autorisée une action que son protagoniste fictif n’a pas entreprise. Lorsque la fille est allée dans la cuisine pour préparer du thé, Mme Minco a secrètement saisi une poignée de cuillères à café en argent pour la ramener à la maison. « Nous les avons toujours », a écrit sa fille Jessica Voeten dans un e-mail.

Sara Minco, la plus jeune de trois enfants, est née à Ginneken en Bavel, près de la ville néerlandaise de Breda, le 31 mars 1920. Son père était un vendeur ambulant et sa mère était une femme au foyer.

Après avoir fréquenté un lycée pour filles, Mme Minco est devenue apprentie reporter dans un journal de Breda, le Bredasche Courant. Elle a été licenciée après l’invasion allemande en mai 1940 parce qu’elle était juive.

Mme Minco et sa famille ont été chassées de leur domicile et relogées à Amsterdam, où les nazis ont concentré de nombreux Juifs hollandais avant de les déporter vers les camps. Sa sœur et son beau-frère ont été les premiers membres de la famille à être emmenés.

Des collaborateurs nazis de la police néerlandaise sont venus arrêter Mme Minco et ses parents en avril 1943. Alors que Mme Minco a réussi à s’échapper, ses parents ont été déportés et assassinés au camp d’extermination de Sobibor. Son frère et sa belle-sœur ont également péri pendant la guerre. Moins de 25 % des Juifs néerlandais étaient vivants à la fin de l’Holocauste, selon au US Holocaust Memorial Museum.

Pendant qu’elle se cachait, Mme Minco s’est décolorée les cheveux pour dissimuler son identité et a vécu sous le nom d’emprunt de Marga, qu’elle a utilisé pour le reste de sa vie.

Elle a vécu un temps chez un fermier puis dans une autre famille avant d’emménager avec un groupe d’artistes, où elle a été rejointe par son petit ami, Bert Voeten, poète puis traducteur de Shakespeare. Ils se sont mariés en 1945, après la guerre.

Bert Voeten est décédé en 1992. Leurs filles, Bettie Voeten et Jessica Voeten, toutes deux d’Amsterdam, sont les seules survivantes immédiates de Mme Minco. Jessica Voeten a confirmé la mort de sa mère mais n’a pas cité de cause.

Mme Minco a exploré la guerre et les années d’après-guerre dans des livres tels que « An Empty House » (1966), « The Fall » (1983) et « The Glass Bridge » (1986), ainsi que dans ses nouvelles. L’une des dernières histoires qu’elle a écrites concernait les cartes postales que les Juifs jetaient des wagons en route vers les camps.

À 98 ans, Mme Minco a reçu le prix PC Hooft, l’une des plus hautes distinctions littéraires aux Pays-Bas.

« J’aurais préféré ne pas avoir de raison d’écrire ‘Bitter Herbs' », avait-elle déclaré des années plus tôt. «Mais les faits sont là, tout comme le livre. Et ce qui compte pour moi, c’est que ceux à qui j’ai dédié le livre vivront peut-être désormais, et pas seulement dans ma mémoire.